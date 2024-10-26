Son kullanma tarihi geçen ürünlerle ne yapılır? Meğer hemen çöpe atmamak gerekiyormuş!

Günümüzde geri dönüşüm ve israfı önleme sürdürebilirlik bilincini benimsemek açısından oldukça önemli. Çoğumuz, evde tarihi geçen ürünleri 1 gün geçse dahi hemen çöpe atıyoruz. Ancak çöpe atmadan önce bu ürünlerle neler yapılabileceğini öğrenmek mümkün. Son kullanma tarihi geçmiş ürünleri çöpe atmadan önce nasıl kullanacağınızı bilmek çevrenize ve bütçenize katkı sağlayabiliyor. Peki bu nasıl mümkün? İşte ürün ürün kullanım detayları...

Mayonez Son kullanma tarihi geçmiş ürünlerle ne yapılır? Tarihi geçen ürünleri değerlendirmek için bazı pratik öneriler arasında mayonez kullanımından söz edebiliriz. Eğer dolabınızdaki mayonezin son kullanma tarihi geçtiyse ürünü temizlik malzemesi olarak kullanabilirsiniz. Mayonez içeriğindeki yağ ile ahşap yüzeylerdeki su lekelerini gidermede ve ahşabı nemlendirmede etkilidir.