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Son kullanma tarihi geçen ürünlerle ne yapılır? Meğer hemen çöpe atmamak gerekiyormuş!

Paketli gıdaların ambalajlarında yazan son kullanım tarihlerinin genellikle o yiyeceklerin bozulduğu gün olduğunu düşünürüz. Ancak bazı gıdalar son kullanım tarihleri geçse bile belirli bir süre daha gönül rahatlığıyla tüketilebiliyor. Peki son kullanma tarihi geçen ürünlerle ne yapılır? Ne kadar süre kullanmaya devam edilir? İşte konuya dair merak edilenler...

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Giriş Tarihi :26 Ekim 2024 , 16:25 Güncelleme Tarihi :26 Ekim 2024 , 16:37
Son kullanma tarihi geçen ürünlerle ne yapılır? Meğer hemen çöpe atmamak gerekiyormuş!

Günümüzde geri dönüşüm ve israfı önleme sürdürebilirlik bilincini benimsemek açısından oldukça önemli. Çoğumuz, evde tarihi geçen ürünleri 1 gün geçse dahi hemen çöpe atıyoruz. Ancak çöpe atmadan önce bu ürünlerle neler yapılabileceğini öğrenmek mümkün. Son kullanma tarihi geçmiş ürünleri çöpe atmadan önce nasıl kullanacağınızı bilmek çevrenize ve bütçenize katkı sağlayabiliyor. Peki bu nasıl mümkün? İşte ürün ürün kullanım detayları...

Son kullanma tarihi geçen ürünlerle ne yapılır? Meğer hemen çöpe atmamak gerekiyormuş!

Mayonez

Son kullanma tarihi geçmiş ürünlerle ne yapılır? Tarihi geçen ürünleri değerlendirmek için bazı pratik öneriler arasında mayonez kullanımından söz edebiliriz. Eğer dolabınızdaki mayonezin son kullanma tarihi geçtiyse ürünü temizlik malzemesi olarak kullanabilirsiniz. Mayonez içeriğindeki yağ ile ahşap yüzeylerdeki su lekelerini gidermede ve ahşabı nemlendirmede etkilidir.

Son kullanma tarihi geçen ürünlerle ne yapılır? Meğer hemen çöpe atmamak gerekiyormuş!

Yoğurt

Tarihi geçen yoğurtlar cilt maskeleri için idealdir. Yoğurt içerdiği laktik asit sayesinde cildi yeniler ve nemlendirir. İki kaşık yoğurdu biraz balla karıştırıp cildinize maske olarak uygulayabilirsiniz.

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