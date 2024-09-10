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Kemal Sunal efsanesi Sakar Şakir'in Arap Cafer’i Celal Yonat bakın aslen nereli! İşte Celal Yonat’ın memleketi...

Kemal Sunal, Adile Naşit, Ünal Gürel, Ali Şen gibi isimlerin yer aldığı Sakar Şakir filminde Arap Cafer karakterini canlandıran Celal Yonat'ın hayatı merak edildi. 29 Aralık 1993 tarihinde vefat eden merhum sanatçının özellikle memleketi merak konusu oldu. Bakın Sakar Şakir'in Arap Cafer'i Celal Yonat aslen nereliymiş...

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Giriş Tarihi 10 Eylül 2024, 15:17 Güncelleme Tarihi10 Eylül 2024, 15:17
Kemal Sunal efsanesi Sakar Şakir’in Arap Cafer’i Celal Yonat bakın aslen nereli! İşte Celal Yonat’ın memleketi... 1

Yeşilçam yıldızı Celal Yonat, 1977 yapımı Sakar Şakir filminin televizyon ekranlarında yayınlanması üzerine gündem oldu.

Kemal Sunal efsanesi Sakar Şakir’in Arap Cafer’i Celal Yonat bakın aslen nereli! İşte Celal Yonat’ın memleketi... 2

Filmde Arap Cafer karakterini canlandıran Celal Yonat'ın hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.

Kemal Sunal efsanesi Sakar Şakir’in Arap Cafer’i Celal Yonat bakın aslen nereli! İşte Celal Yonat’ın memleketi... 3

Celal Yonat Kimdir?

1922'de dünyaya gelen Celal Yonat, ilkokuldan sonra çalışma hayatına atıldı. Sinemaya 1948'de figüran olarak girdi ve daha çok Arap Celal ismi ile tanındı.

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