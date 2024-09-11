Neslihan Atagül paylaştı yorum yağdı: İştahı yerinde! Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül İtalya sokaklarını karış karış gezdi

Kız bebeklerinin olacağını açıklayan Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu çifti İtalya sokaklarını karış karış gezdi. Geçtiğimiz günlerde tatilde bikinili olarak görüntülenen ve karnının iyice büyüdüğü görülen Neslihan Atagül İtalya sokaklarındaki pozlarını peş peşe paylaştı. İştahlı bir şekilde yemek yediği anda çekilen videoyu da paylaşan Atagül'e yorum yağdı.