Dünyanın en büyük hekimlerinden ve modern tıbbın temel taşlarını koyan İbn-i Sina'nın reçeteleri günümüzde de etkisini gösteriyor.

İbn-i Sina akciğer temizliği için hepimizin bildiği ve kullandığı bir otu öneriyor. İşte İbn-i Sina'nın asırlık reçetesi...

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İBN-İ SİNA ISIRGAN OTUNU ÖNERİYOR

En büyük tıp alimlerinden biri olan İbn-i Sina, akciğerlerin temizlenmesi ve güçlendirilmesi için doğal bitkilerin gücüne inanmış ve bu doğrultuda ısırgan otunu önermiştir.