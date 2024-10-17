Her gün ağlıyorlar! En üzgün burçlar hangileri?

Duygusal dalgalanmalar ve getirileri, zodyak işaretlerinin her birinde farklı şekillerde kendini gösterir. Bazı burçlar hayata karşı daha duyarlı ve hassas olabilir. Peki bu burçlar hangileri? İşte her gün gözyaşı döken en üzgün burçlar ve onların duygusal çıkmazları...

YENGEÇ Yengeç burcu duygusal derinliği ve empati yeteneği ile bilinir. Bu burç grubu aile ve arkadaşlık ilişkilerine çok önem verdikleri için sevdikleri insanların sorunları onları derinden etkiler. Yengeçler bazen kendi ihtiyaçlarını arka plana atarak başkalarının duygularını daha öncelikli hale getirirler bu da onların sık sık üzülmelerine neden olabilir.