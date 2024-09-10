Gupse Özay ile Barış Arduç arasındaki yaş farkı ağızları açık bıraktı!

Deliha filminde birlikte rol alan ve arkadaşlıkları kısa sürede aşka dönüşen Barış Arduç ile Gupse Özay, 6 yıllık ilişkilerini 2020 yılında evlilikle taçlandırdı. Ünlü çift, 2022'de de kızları Jan Asya'yı kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşadı. Jan Asya önceki gün 2. doğum gününü kutlarken Barış Arduç ile Gupse Özay'ın yaşı da merak edildi. Aralarındaki fark ise dikkat çekti.ın yaşı da merak edildi. Aralarındaki fark ise dikkat çekti.