Gupse Özay ile Barış Arduç arasındaki yaş farkı ağızları açık bıraktı!

Deliha filminde birlikte rol alan ve arkadaşlıkları kısa sürede aşka dönüşen Barış Arduç ile Gupse Özay, 6 yıllık ilişkilerini 2020 yılında evlilikle taçlandırdı. Ünlü çift, 2022'de de kızları Jan Asya'yı kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşadı. Jan Asya önceki gün 2. doğum gününü kutlarken Barış Arduç ile Gupse Özay'ın yaşı da merak edildi. Aralarındaki fark ise dikkat çekti.ın yaşı da merak edildi. Aralarındaki fark ise dikkat çekti.
'Deliha' filminin setinde aşk yaşamaya başlayan Gupse Özay ile Barış Arduç, sık sık ayrılık haberleriyle gündem olsa da mutlu bir şekilde sürdürdükleri 6 yıllık ilişkilerini 2020 yılında evlilikle taçlandırdı.
Sade bir törenle dünyaevine giren ünlü çift, mutlu sona ulaşarak hayranlarını sevindirirken 2022 yılında Jan Asya adını verdikleri kızlarını kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşadı.
Jan Asya'yı gözlerden uzak büyüten Barış Arduç ve Gupse Özay, ilişkilerini de gözler önünde sermeden kameralar adında yaşadı.