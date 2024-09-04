Güldür Güldür’ün Yeter’i Doğa Rutkay’ın gözünden sakındığı çocuklarına bakın! “İkizler aynı annesi”

Güldür Güldür Show'da canlandırdığı Yeter karakteriyle hafızalara kazınan Doğa Rutkay, Kerimcan Kamal ile 2014'te nikah masasına oturmuştu. 2018'te ikizlerini kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tadan Rutkay'ın gözünden sakındığı çocuklarını görenler hayran kaldı. Rutkay'ın ikiz çocukları Piraye ile Rutkay Kerim için "İkizler aynı annesi", "Kocaman olmuşlar" yorumları yapıldı. İşte Doğa Rutkay'ın sevimlilik abidesi çocukları...