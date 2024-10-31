Dağ gibi kabaran kek tarifi: Özellikle içine bunu koymak gerekiyormuş

Evinizde tam kıvamında dağ gibi kabaran bir kek yapmak ister misiniz? Cevabınız evet ise bu tarife bayılacaksınız. İşte evinizi saracak mis gibi portakal kokuları eşliğinde hazırlayacağınız o tarif! İhtiyacınız olan malzemeler ve yapım aşamaları için sizi aşağı alalım...