Bu besinler tetikliyor: Yemekten sonra neden şişkinlik hissi yaşarız? Özellikle beraber tüketildiğinde...

Karın şişkinliği pek çok kişi için rahatsız edici bir durum olabilir. Özellikle yemeklerden sonra ortaya çıkan şişkinlik hissi genellikle sindirim sistemi sorunlarının habercisi olarak değerlendiriliyor. Öte yandan bu rahatsızlık hissini yaratan başka nedenler de olabiliyor. Peki yemeklerden sonra neden şişkinlik hissi yaşarız? Hangi besinler beraber tüketildiğinde şişkinlik hissini tetikliyor? İşte merak edilen detaylar...

Bazı gıda kombinasyonları midenin asit dengesini bozuyor Yemeklerden sonra yaşanan şişkinlik hissi genellikle yenen gıdaların sindirim sistemi üzerindeki etkilerinden kaynaklanır. Özellikle bazı besinlerin bir arada tüketilmesi sindirim sürecini zorlaştırarak gaz ve şişkinliğe yol açabilir. Örneğin nişastalı gıdalar ile protein kaynaklarının birlikte tüketilmesi midenin asit dengesini bozabilir ve bu da sindirimi yavaşlatabilir.