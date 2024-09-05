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Acun Ilıcalı’nın eski eşi Şeyma Subaşı’ndan mesaj var! Kızı Melisa’yı babasının düğününe hazırlanırken izlemişti

Acun Ilıcalı, uzun bir süredir aşk yaşadığı Ayça Çağla Altunkaya ile dün akşam Çırağan Sarayı'nda gerçekleşen görkemli bir düğünle evlendi. Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı ise kızı Melisa Ilıcalı'nın düğüne hazırlanırken izlediği anları sosyal medyada paylaştı. Sabahın ilk saatlerinde Şeyma Subaşı'ndan dikkat çeken bir paylaşım daha geldi. İşte o paylaşım...

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Giriş Tarihi 05 Eylül 2024, 10:36 Güncelleme Tarihi05 Eylül 2024, 10:36
Acun Ilıcalı’nın eski eşi Şeyma Subaşı’ndan mesaj var! Kızı Melisa’yı babasının düğününe hazırlanırken izlemişti 1

Başından üç evlilik geçen Acun Ilıcalı, dün akşam bir kez daha damat oldu. Ilıcalı, uzun bir süredir aşk yaşadığı Ayça Çağla Altunkaya ile dün akşam Çırağan Sarayı'nda gerçekleşen görkemli bir düğünle evlendi.

Acun Ilıcalı’nın eski eşi Şeyma Subaşı’ndan mesaj var! Kızı Melisa’yı babasının düğününe hazırlanırken izlemişti 2

Ünlü isimlerin akın ettiği düğün töreni kısa sürede gündem olarak her detayıyla sosyal medyada çok konuşuldu.

Acun Ilıcalı’nın eski eşi Şeyma Subaşı’ndan mesaj var! Kızı Melisa’yı babasının düğününe hazırlanırken izlemişti 3

Düğün günü konuşulanlardan biri ise Şeyma Subaşı'nın paylaşımı oldu.

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