Acun Ilıcalı’nın eski eşi Şeyma Subaşı’ndan mesaj var! Kızı Melisa’yı babasının düğününe hazırlanırken izlemişti

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Başından üç evlilik geçen Acun Ilıcalı, dün akşam bir kez daha damat oldu. Ilıcalı, uzun bir süredir aşk yaşadığı Ayça Çağla Altunkaya ile dün akşam Çırağan Sarayı'nda gerçekleşen görkemli bir düğünle evlendi.