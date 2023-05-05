YSK SEÇİM GÜNÜ YASAKLARI LİSTESİ 2023! Seçim günü yasakları neler? Seçim günü yasakları saat kaçta başlayıp, kaçta bitecek?
14 Mayıs 2023 tarihinde Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri yapılacak. Bu noktada seçim yasakları hakkında da araştırmalar yapılmaya başladı. Vatandaşlar seçim günü yasakları başladı mı, saat kaçta başlayıp kaçta bitecek ve yasaklar neler merak ediyor. Kanuna göre yasaklar arasında oy verme gününden önceki on gün içinde yazılı, sözlü ve görsel basın ve yayın araçları ile kamuoyu araştırmaları, anketler, tahminler bulunuyor. İşte YSK seçim günü yasaklar listesi!
Seçim günü yasakları neler, yasaklar başladı mı, saat kaçta başlayıp, kaçta bitecek soruları 14 Mayıs seçimlerin az bir süre kala araştırılır oldu. Her seçimde olduğu gibi bu yıl da kahvehane, kıraathane ve internet cafe seçim günü kapalı olacak. Ayrıca düğünler de belli bir saat sonra yapılacak. İşte 14 Mayıs 2023 seçim günü yasaklar listesi.
14 MAYIS SEÇİM YASAKLARI LİSTESİ
👉Seçim günü saat 06.00'dan gece 24.00'a kadar alkollü içki satışı yasak olacak.
👉Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlar dışında yerleşim yerlerinde kimse silah taşıyamayacak.
👉Seçim günü kahvehane, kıraathane ve internet kafe gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı olacak.
👉Eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda yalnızca yemek verilebilecek.
👉Seçim günü saat 18.00'dan sonra düğünler yapılabilecek.
👉YSK'nın kararlarına göre saat 18.00'a kadar basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin haber tahmini ve yorum yapılması yasak olacak.
👉Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.
👉Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalması halinde aynı hükümler 28 Mayıs'ta da uygulanacak.
👉Bir sandıkta oy kullanacak seçmen sayısı il ve ilçelerde 360 ila 380 kişi olacak. Köylerde seçmen sayısının 400'ü aşmaması halinde bir sandıkta oy kullanılabilecek.
👉Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek.
Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) seçimler için belirlediği takvim işliyor. Takvime göre, bugün başlayan propaganda serbestliği ve bir kısım seçim yasakları, oy verme gününden önceki gün (13 Mayıs Cumartesi) saat 18.00'de sona erecek.
Seçime katılan siyasi partiler ve bağımsız adaylar, seçim propaganda süresinin sona ermesine kadar, yazılı basında ilan ve reklam yoluyla veya internet sitesi açarak sözlü, yazılı veya görüntülü propaganda yapabilecek.