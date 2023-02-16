Yolsuzluk yapan CHP'li müteahhitleri sakladı! Kanıtlar bir bir ortaya çıktı! CHP'li Onursal Adıgüzel'e soruşturma! "Onursuz Onur adından utan..."

Hasan Can Alpargün Apartmanı müteahhidi başta olmak üzere yolsuzluk yapan CHP'li müteahhitleri koruyan CHP'li Onursal Adıgüzel hakkında soruşturma başlatıldı. Sosyal medyada yazdığı mesajların ifşa olması üzerine Adıgüzel'e hakaret yağdı. Peki, Onursal Adıgüzel kimdir? Onursal Adıgüzel görevi ne? Onursal Adıgüzel tutuklandı mı? İşte detaylar...