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Yenidoğan çetesi üyelerinin ifadeleri ortaya çıktı! Kan donduran sözler: Bebek günden güne mormaya başladı

Bebekleri anlaşmalı hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan Yenidoğan çetesinin etkin pişmanlıktan faydalanmak isteyen üyelerinin ifadeleri ortaya çıktı. Bir bebeğin ağır narkotik ilaçlarla uyutulduğunu söyleyen çete üyesinin sözleri kan dondurdu.

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Giriş Tarihi :18 Ekim 2024 , 20:45 Güncelleme Tarihi :18 Ekim 2024 , 21:05
Yenidoğan çetesi üyelerinin ifadeleri ortaya çıktı! Kan donduran sözler: Bebek günden güne mormaya başladı

İstanbul'da bebekleri anlaşmalı hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan çetenin etkin pişmanlıktan faydalanmak isteyen üyelerinin ifadeleri ortaya çıktı.

Yenidoğan çetesi üyelerinin ifadeleri ortaya çıktı! Kan donduran sözler: Bebek günden güne mormaya başladı

Korkunç detayları anlatan şüphelilerden hemşire Hakan Doğukan Taşcı, doktor yerine epikriz raporu yazdığını, usulsüz ilaç satışı yaptığını söyleyerek, "Pişmanım" dedi. Şüphelilerden hemşire olan Hasan Basri Gök ise hastaneye getirilen bir bebeğin ağır narkotik ilaçlar ile uyutulduğunu sonrasında bebeğin müdahale edilmesine rağmen kalp anomalisi olduğu için günden güne morarmaya başladığını ancak verilen ilaçlar ile bebeğin hastanede tutulduğunu anlattı.

Yenidoğan çetesi üyelerinin ifadeleri ortaya çıktı! Kan donduran sözler: Bebek günden güne mormaya başladı

İstanbul'da bebekleri anlaşmalı hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak kasten ölmelerine neden olan çete hakkında yürütülen soruşturma tamamlanarak fezleke hazırlanmıştı.

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