Yeni yılda MİS GİBİ İŞİM olsun diyene İLANLAR AÇILDI! İŞKUR 9 BİN 460 TL maaşla EN AZ LİSE MEZUNU binlerce kişi arıyor! 18-47 yaş arası, KPSS şartsız...
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ilanları yakından takip alındı. Binlerce kişi başvurusunu tamamlayarak meslek sahibi olabilecek. Şu anda özel sektöre acil olarak 99 bin 700 kişi alınacağı duyuruldu. İş başvurusu İŞKUR üzerinden alınıyor. Kurumlarda yeni istihdamlar sağlanırken aynı vakitte iş arayan kişilerin işe yerleşmesi sürecinde de yardımcı olunuyor. İşte İŞKUR personel alımı tüm detayları.
İŞKUR'dan 99 BİN 700 kişilik yeni ilan duyurusu geldi. Yeni yıla girmeden son iş ilanının yayınlamasının ardından iş arayan binlerce vatandaş konu hakkında araştırmalarını hızlandırdı. Oldukça iyi maaşla İŞKUR üzerinden başvuru yaparak güzel bir işe sahip olabilirsiniz. Kendi alanınıza göre KPSS şartsız ilanlara başvuru yapan milyobnlarca kişi oldukça iyi bir kariyere sahip olabiliyor. Siz de bu ilanalra anında başvuru yaparak kolaylıkla iş bulabilirsiniz. İşte İŞKUR tarafından paylaşılan 20222-2023 iş ilanları...
İŞKUR TPAO 93 İŞÇİ ALACAK!
Türkiye Petrolleri işçi alımı ilanı duyurudu. İŞKUR üzerinden meslek yüksekokulu mezunu 93 personel alınacağı açıklandı. Başvurular Türkiye İş Kurumunun İl/Şube Müdürlüklerine ve Türkiye İş Kurumu web sitesi üzerinden 14.11.2022- 18.11.2022 tarihleri arasında yapabilirsiniz.
TÜBİTAK İÇİN 34 PERSONEL ALIMI YAPILACAK
TÜBİTAK personel alımı ilanlarında memur, yönetici asistanı, teknisyen ve tekniker ile dağıtıcı ve şoför alınacağını duyuruldu. Söz konusu olan 34 personel, TÜBİTAK Başkanlığı ile kurumun çeşitli merkez ve enstitülerinin bulunduğu Ankara ve Kocaeli'de çalışa bilecek. Alıma ilgili koşul ve süreçler Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) internet sayfasında yayımlanırken iş başvuruları da İŞKUR'un internet adresinden yapılabilir. Başvurular 21 Kasım 2022'ye kadar devam edecek.
SAĞLIK BAKANLIĞI İŞKUR PERSONEL ALIMI!
Bir süredir merakla beklenen Sağlık Bakanlığı personel alımına ilişkin flaş açıklama geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Biliyorsunuz, 85 bin açıktan atama yapacağımızı ilan etmiştik. İlk etabı olarak 31 bin 317 kişinin alımı için kılavuz yayınlamak üzere önümüzdeki hafta ÖSYM'ye gönderiyoruz. 11 bin 317 sürekli işçi alımı için de İŞKUR'a listelerimizi gönderiyoruz. Toplamda ilk etapta 42 bin 500 kişi alacağız. Mülakat yapmaksızın doğrudan atama yapacağız. Hemen ardından ikinci etap ilanına çıkılacak. Ayrıca kurum içi ve açıktan 4 bin 924 sözleşmeli atama çalışmalarımız sürüyor. En geç Ocak ayında ilana çıkacağız" dedi.
İŞKUR SAĞLIK PERSONELİ ALIMI BŞVURULARI NE ZAMAN?
Henüz başvuru tarihleri ve şartları hakkında bir açıklama yapılmadı. Detaylar yayımlanacak kılavuz ile belli olacak. Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı detayları, başvuru kılavuzunun açıklanması ile birlikte belli olacak. Kılavuzda başvuru tarihleri, kadro ve branş dağılımları ayrıntılı bir şekilde yer alacak. Sağlık Bakanlığı, 2021 yılında en çok alımı Hemşire kadrosuna yapmıştı. Bu yılda benzer şekilde branş dağılımlarında Hemşire kadrosunun öne çıkması bekleniyor.