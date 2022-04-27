Türk Bayraklı, Dini Sevgiliye, Arkadaşa, Eşe, Dosta SMS İle Kandil Mesajı Gönder! DUALI, AYETLİ, HADİSLİ KADİR GECESİ KUTMALA MESAJLARI!
DUALI, AYETLİ, HADİSLİ KADİR GECESİ KUTMALA MESAJLARI! Kadir Gecesi mesajları, sözleri her sene heyecanla karşılanan bu gecede vatandaşlar doğrultusundan yoğun olarak araştırılıyor. Ramazan'ın 26, gecesini 27. gecesine bağlayan gece idrak edilen Kadir Gecesi'nin bin aydan daha hayır bulunduğu tasvir edilmiştir. Kadir Gecesi 2022 senesinde 27 Nisan Çarşamba günü idrak edilecek. Sevdiklerine, eşine, dostuna bayraklı, resimli SMS göndermek isteyenler amacıyla haberimizde en anlamlı, güzel Kadir Gecesi tebrik mesajlarına yer verdik. İşte Kandil mesajı görselleri gönderme seçenekleri
🙏TÜRK BAYRAKLI, DİNİ SEVGİLİYE, ARKADAŞA, EŞE, DOSTA SMS İLE KANDİL MESAJI ÖRNEKLERİ Kadir Gecesi 11 ayın sultanı Ramazan ayının 27.gecesi idrak edilmektedir. Ramazan ayının son günlerine yaklaştığımız şu günlerde Kadir Gecesi milyonlarca müslüman tarafından heyecanla bekleniyor. Kuran'ı Kerim'in indirildiği gün olması açısından islam aleminde fazileyi büyük gecelerden biridir. Kadir Gecesi kutlama mesajları ile bu günün önemini sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. İşte DUALI, AYETLİ, HADİSLİ KADİR GECESİ KUTMALA MESAJLARI!
Gün vardır, bin yıldan uzun gelir bize, bir yıl vardır bir günden kısa gelir bize. Bire bin yazılan bu gecede dua edelim Rabbimiz'e! Hayırlı kandiller.
Allah'ın nimet, rahmet ve mağfiretinin müminlere bol bol ihsan edildiği gece manasına gelen Kadir Gecesi'nde, yüreklerimiz ibadetle çarpsın, gönüllerimiz bir olsun Kadir gecesiniz mübarek olsun!
Varlığı ebedi olan, merhamet sahibi, adaletli Yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez. Dualarınızın Rabbin yüce katına iletilmisine vesile olan Kadir Geceniz mübarek olsun.
Bir damla umut serpilsin yüreğine, bin tatlı umut dolsun günlerine, hayallerin gerçekleri bulsun, bütün duaların kabul, Kadir Geceniz mübarek olsun!