Topkapı Sarayı'nda tarihi gün: 10 bin 500 eserlik müze adası kapılarını açtı
İstanbul'un ve tarihimizin kalbi Topkapı Sarayı'nda kültür sanat dünyasına damga vuracak devasa bir ihya hamlesi tamamlandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen görkemli törenle Darphane-i Amire Müzeleri kapılarını ziyarete açtı. Bazı binaları yok olma tehlikesi geçiren ve çatıları çöken 17 bina, 7 yıllık titiz bir restorasyonun ardından 17 bin metrekarelik dev bir müze adasına dönüştü.
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi: