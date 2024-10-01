Tek bir tanesi 97.760 TL! Elinde olanlara piyango vurdu

Altın, yüzyıllardır yatırımcılar tarafından güvenli bir liman olarak kabul edilmiş ve özellikle piyasa dalgalanmaları arttığında daha fazla ilgi görmektedir. Türkiye'de de altın piyasası geleneksel ve kültürel bağlamlarda büyük öneme sahiptir. Özellikle Kapalıçarşı Beşli Altın son zamanlarda hem yatırım hem de hediye amaçlı tercih edilen değerli ürünlerden biri haline gelmiştir.

Elinde Kapalı Çarşı Beşli Altın Olan Yaşadı Güncel piyasalarda Kapalı Çarşı Beşli Altın'ın alış fiyatı 97.760,07 TL, satış fiyatı ise 99.685,44 TL olarak işlem görüyor. Çeyrek altın 4.933,00 TL'den alınıp 4.984,00 TL'den satılırken, gram altın 2.905,35 TL seviyesinden işlem görüyor. Kapalı Çarşı Beşli Altın, yüksek fiyatıyla diğer altın türlerini geride bırakarak dikkat çekiyor.