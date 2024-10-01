Tek bir tanesi 97.760 TL! Elinde olanlara piyango vurdu

Altın, yüzyıllardır yatırımcılar tarafından güvenli bir liman olarak kabul edilmiş ve özellikle piyasa dalgalanmaları arttığında daha fazla ilgi görmektedir. Türkiye'de de altın piyasası geleneksel ve kültürel bağlamlarda büyük öneme sahiptir. Özellikle Kapalıçarşı Beşli Altın son zamanlarda hem yatırım hem de hediye amaçlı tercih edilen değerli ürünlerden biri haline gelmiştir.
Güncel piyasalarda Kapalı Çarşı Beşli Altın'ın alış fiyatı 97.760,07 TL, satış fiyatı ise 99.685,44 TL olarak işlem görüyor. Çeyrek altın 4.933,00 TL'den alınıp 4.984,00 TL'den satılırken, gram altın 2.905,35 TL seviyesinden işlem görüyor. Kapalı Çarşı Beşli Altın, yüksek fiyatıyla diğer altın türlerini geride bırakarak dikkat çekiyor.
Kapalıçarşı Beşli Altın farklı tasarımlara sahip olup bu çeşitler işçilik ve tasarım detaylarına göre birbirinden ayrılmaktadır:
Standart Beşli Altın: Basit bir tasarıma sahip olan bu çeşit, beş Cumhuriyet Altını'nın bir zincir veya kurdele ile birleştirilmesiyle oluşturulur. Yatırım amaçlı tercih edilir ve saf altından yapılır.