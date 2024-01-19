Türkiye'nin savunma kapasitesini artırmak adına gerçekleştirilen bu önemli adım, TCG Anadolu'nun ardından TSK'nın ikinci en büyük gemisi olan TCG Derya ile birlikte TCG İstanbul, TCG Arif Ekmekçi ve Marlin Sida insansız deniz aracının donanmaya katılmasıyla gerçekleşti. İşte 4 geminin özellikleri...

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HELİKOPTER YAKITI DAHİL TÜM DESTEKLERİ SAĞLAYACAK!

TCG Derya ile yüzer birliklerin, helikopter yakıtı dahil olmak üzere akaryakıt ve su ikmallerinin denizde süratli şekilde yapılması sağlanacak. Gemide ayrıca insanlı ve insansız su üstü ve su altı araçların, helikopterlerin ve insansız hava araçlarının belirli seviyede bakım ve onarımları da yapılacak.