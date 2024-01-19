Dünyanın en güçlü donanmaları listesi sık sık merak edilirken Türkiye kendi sırasını yukarı taşıyacak önemli bir güne imza attı. Türk Savunma Sanayi, Türk Deniz Kuvvetleri'nin öncülüğünde gerçekleştirilen yerli ve milli projelerle büyük bir başarı elde etti. Bugün, Türk Donanması'na teslim edilen TCG Derya, TCG İstanbul, TCG Arif Ekmekçi ve Marlin SİDA platformları, Mavi Vatan'ın yeni döneminin habercisi olarak dikkat çekiyor. Uzmanlara göre, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın attığı bu adımlar, gelecek yıllarda önemli yansımalar doğuracak. İşte 4 farklı geminin özellikleri ve Türk Donanması açısından önemi...
Türkiye'nin savunma kapasitesini artırmak adına gerçekleştirilen bu önemli adım, TCG Anadolu'nun ardından TSK'nın ikinci en büyük gemisi olan TCG Derya ile birlikte TCG İstanbul, TCG Arif Ekmekçi ve Marlin Sida insansız deniz aracının donanmaya katılmasıyla gerçekleşti. İşte 4 geminin özellikleri...
TCG DERYA'NIN ÖZELLİKLERİ
Uzunluk: 199,8 m
Genişlik: 24,4 metre
Deplasman: 26,000 ton
Maksimum Hız: 24 knot
Seyir Menzili: 4500 deniz mili
Ana Tahrik Sistemi: 2 adet GE üretimi LM-2500 gaz türbin motoru
Radar: ASELSAN MAR-D
Denizde Kalış Süresi: 30 gün
Mürettebat: 326 kişi
Hava Savunma: 2 adet ASELSAN 35mm Gökdeniz CIWS, 2 adet ASELSAN 25mm STOP
Helikopter: 1 Helikopter hangarda, 1 helikopter pistte.
HELİKOPTER YAKITI DAHİL TÜM DESTEKLERİ SAĞLAYACAK!
TCG Derya ile yüzer birliklerin, helikopter yakıtı dahil olmak üzere akaryakıt ve su ikmallerinin denizde süratli şekilde yapılması sağlanacak. Gemide ayrıca insanlı ve insansız su üstü ve su altı araçların, helikopterlerin ve insansız hava araçlarının belirli seviyede bakım ve onarımları da yapılacak.