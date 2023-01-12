Tarihi Rami Kışlası kütüphane oldu! Başkan Erdoğan yarın açacak
İstanbul'da bulunan Tarihi Rami Kışlası, kütüphane olarak hizmete açılıyor. İstanbul'un en büyük kütüphanesi olacak olan Rami Kışlası, Avrupa'nın da sayılı kütüphaneleri arasında yer alacak. Başkan Erdoğan tarafından yarın açılışı yapılacak Rami Kışlası'nda kütüphanenin yanı sıra yaşam alanları da yer alacak.
Tarihi 250 yılı aşan, İstanbul'un simge yapılarından Rami Kışlası, Türkiye'nin ve İstanbul'un bilgi toplumuna açılan penceresi olacak ve toplumun kültürel, eğitsel ve sanatsal ihtiyaçlarına cevap verecek yeni ve farklı bir mekan olarak yeni yüzüyle açılıyor.
Kütüphane olarak yeniden yapılandırılan Rami Kışlası Cuma günü Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete alınacak. İstanbul Rami Kışlasının kütüphane olarak yapılandırılması fikri "İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti" çalışmalarına dayanıyor. 3 etap halinde projelendirilen Rami Kışlasının yenilenmesi işinde, aslına uygun yenileme çalışmaları, renovasyon (yenileme) uygulaması ve yeni inşa faaliyetleri bir arada yürütüldü.
BEBEK VE ÇOCUK KÜTÜPHANESİ DE YER ALACAK
Bünyesinde bebek ve çocuk kütüphanesi, dijital kütüphane, gençlik kütüphanesi, ihtisas kütüphaneleri ile yetişkin kütüphanesi birimi bulunan Rami Kışlası Kütüphanesinde 5 müdür yardımcılığı altında toplam 21 birim bulunacak.
Rami İstanbul Kütüphanesinin orta alanı millet bahçesi olarak düzenlenmiş olup amfiler, okuma alanları, sahneler, çocuk oyun alanları, serbest etkinlik bölgesi, ortak çalışma alanları, sergi alanları ile yürüyüş ve bisiklet yolu tasarlandı.