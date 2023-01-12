Tarihi Rami Kışlası kütüphane oldu! Başkan Erdoğan yarın açacak

Modern kütüphanecilik hizmetinin sunulması amacı ile Rami Kütüphanesinde 24 saat açık serbest çalışma ve okuma salonları, bebek ve çocuk bölümü, engelli bölümü, grup ve bireysel çalışma salonları ile kitap ve kitap dışı materyal ve dijital kaynaklar düşünüldü.