Taksim İstiklal Caddesi patlama VİDEOSU GÖRÜNTÜLERİ Twitter'da olay yarattı! Taksim canlı bomba patlamasında suçlular kim, YAKALANDI MI, TUTUKLANDI MI?
Son dakika haberine göre Taksim İstiklal Caddesi'nde patlama meydana geldi. Başkan Erdoğan "Terör kokusu var'' dedi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da "Eylemin talimatının Kobani'den geldiği konusunda bir değerlendirmemiz var. Elde ettiğimiz bulgular çerçevesinde, PKK/PYD terör örgütü. Ve tekrar söylüyorum. Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde bize bu acıyı yaşatanların daha misli ve kat kat acıyı yaşayabilecekleri bir karşılığı yakın bir zamanda onlara göstereceğiz." açıklaması yaptı. Teröristin, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındığını bildirildi. Ortaya çıkan görüntülerde bir kadının elindeki paketi banka bıraktığı görülüyor. Peki Taksim canlı bomba patlamasında suçlular kim, YAKALANDI MI, TUTUKLANDI MI? Taksim İstiklal Caddesi patlama VİDEOSU GÖRÜNTÜLERİ Twitter'da olay yarattı!
SON DAKİKA TAKSİM İSTİKLAL CADDESİ CANLI BOMBA PATLAMASI SON DAKİKA GELİŞMELERİ! İstanbul Beyoğlu'nda bulunan İstiklal Caddesi'nde dün saat 16:20'de patlama meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Vali Yerlikaya yaralıların son durumuyla ilgili "Hastanelere sevk edilen 50 yaralımızın tedavileri tamamlanarak taburcu edilmiş, 31 yaralımızın tedavisi halen devam etmektedir. Yoğun bakımda tedavi gören 5 yaralımızdan 2'sinin durumu ciddiyetini korumaktadır. Yaralılarımıza Allah'tan acil şifalar diliyorum." dedi. Öte yandan patlamanın nedeni ve suçluların yakalanıp yakalanmadığı merak ediliyor. Peki Taksim canlı bomba patlamasında suçlular YAKALANDI MI, TUTUKLANDI MI? İşte gelişmeler...
Taksim'den girildiğinde yürüyerek yaklaşık 6 dakikalık mesafede olan bir noktada gerçekleşen patlamanın bir terör saldırısı olup olmadığı araştırılıyordu. Flaş gelişmeler yaşandı.