Taksim İstiklal Caddesi patlama görüntüleri Twitter'da olay yarattı! Canlı bomba mı, kaza mı? Taksim patlama failleri kim, YAKALANDI MI, TUTUKLANDI MI?

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Can kaybı ve yaralılarımız var" açıklamasında bulunurken, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "İstiklal Caddesi'deki patlama ile ilgili Emniyet ve Sağlık ekiplerimize yardımcı olunması, korku ve paniğe yol açabilecek paylaşımlardan uzak durulması zaruridir. İlgili tüm ekipler bölgede, sağlıklı bilgilendirme yapacağız." dedi.