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Haberler Güncel Taksim İstiklal Caddesi patlama görüntüleri Twitter'da olay yarattı! Canlı bomba mı, kaza mı? Taksim patlama failleri kim, YAKALANDI MI, TUTUKLANDI MI?

Taksim İstiklal Caddesi patlama görüntüleri Twitter'da olay yarattı! Canlı bomba mı, kaza mı? Taksim patlama failleri kim, YAKALANDI MI, TUTUKLANDI MI?

Son dakika haberine göre Taksim İstiklal Caddesi'nde patlama meydana geldi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstiklal Caddesi'ndeki patlamaya ilişkin, "Bugün saat 16.20 sıralarında Beyoğlu ilçemiz, Taksim İstiklal Caddesi'nde bir patlama meydana gelmiştir. Olay yerine emniyet, sağlık, itfaiye ve AFAD ekiplerimiz sevk edilmiştir. Can kaybı ve yaralılarımız bulunmaktadır. Gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır." açıklamasında bulundu. Peki Canlı bomba mı, kaza mı? Failleri kim, YAKALANDI MI, TUTUKLANDI MI? Açıklama geldi mi?

13.11.2022 17:17 - Son Güncelleme: 13.11.2022 17:52
Taksim İstiklal Caddesi patlama sansürsüz videosu ortaya çıktı! Canlı bomba mı, kaza mı? Failleri kim, YAKALANDI MI, TUTUKLANDI MI?

SON DAKİKA TAKSİM İSTİKLAL CADDESİ PATLAMA HABERLERİ! İstanbul Beyoğlu'nda bulunan İstiklal Caddesi'nde patlama meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. 11 kişinin yaralandığı belli olurken, peş peşe resmi açıklamalar geldi. Patlamanın nedeni ve varsa faillerinin yakalanıp yakalanmadığı merak ediliyor. Peki Canlı bomba mı, kaza mı? Failleri kim, YAKALANDI MI, TUTUKLANDI MI? İşte gelişmeler...

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Taksim İstiklal Caddesi patlama sansürsüz videosu ortaya çıktı! Canlı bomba mı, kaza mı? Failleri kim, YAKALANDI MI, TUTUKLANDI MI?

Taksim'den girildiğinde yürüyerek yaklaşık 6 dakikalık mesafede olan bir noktada gerçekleşen patlamanın bir terör saldırısı olup olmadığı araştırılıyor. Gelen son dakika haberine göre, İstiklal Caddesi'ne girişler kapatıldı.

Taksim İstiklal Caddesi patlama sansürsüz videosu ortaya çıktı! Canlı bomba mı, kaza mı? Failleri kim, YAKALANDI MI, TUTUKLANDI MI?

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Can kaybı ve yaralılarımız var" açıklamasında bulunurken, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "İstiklal Caddesi'deki patlama ile ilgili Emniyet ve Sağlık ekiplerimize yardımcı olunması, korku ve paniğe yol açabilecek paylaşımlardan uzak durulması zaruridir. İlgili tüm ekipler bölgede, sağlıklı bilgilendirme yapacağız." dedi.

Taksim İstiklal Caddesi patlama sansürsüz videosu ortaya çıktı! Canlı bomba mı, kaza mı? Failleri kim, YAKALANDI MI, TUTUKLANDI MI?

A Haber Yurt İstanbul Haber Müdürü Kerim Ulak bölgeden yaptığı bağlantıda aktardığı bilgide "Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki patlama sesi sonrasında yoğunluk yaşanmaya başladı. Yaralıların sayısı ile ilgili çeşitli rivayetler var. İlk belirlemelerde 5-11 arası yaralı görüşü şimdilik hakim. Sayının artabileceğini belirtelim" dedi.

Taksim İstiklal Caddesi patlama sansürsüz videosu ortaya çıktı! Canlı bomba mı, kaza mı? Failleri kim, YAKALANDI MI, TUTUKLANDI MI?

TAKSİM İSTİKLAL'DEKİ PATLAMA TERÖR SALDIRISI MI?

A Haber muhabiri Mehmet Karataş da bölgede başka bir noktadan yaptığı bağlantıda "İstiklal'de 190 numaralı binada gerçekleşti patlama. Yoğun güvenlik önlemleri alındı. Burada asıl cevap bekleyen soru şu.

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