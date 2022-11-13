Taksim İstiklal Caddesi patlama görüntüleri Twitter'da olay yarattı! Canlı bomba mı, kaza mı? Taksim patlama failleri kim, YAKALANDI MI, TUTUKLANDI MI?
Son dakika haberine göre Taksim İstiklal Caddesi'nde patlama meydana geldi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstiklal Caddesi'ndeki patlamaya ilişkin, "Bugün saat 16.20 sıralarında Beyoğlu ilçemiz, Taksim İstiklal Caddesi'nde bir patlama meydana gelmiştir. Olay yerine emniyet, sağlık, itfaiye ve AFAD ekiplerimiz sevk edilmiştir. Can kaybı ve yaralılarımız bulunmaktadır. Gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır." açıklamasında bulundu. Peki Canlı bomba mı, kaza mı? Failleri kim, YAKALANDI MI, TUTUKLANDI MI? Açıklama geldi mi?
SON DAKİKA TAKSİM İSTİKLAL CADDESİ PATLAMA HABERLERİ! İstanbul Beyoğlu'nda bulunan İstiklal Caddesi'nde patlama meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. 11 kişinin yaralandığı belli olurken, peş peşe resmi açıklamalar geldi. Patlamanın nedeni ve varsa faillerinin yakalanıp yakalanmadığı merak ediliyor. Peki Canlı bomba mı, kaza mı? Failleri kim, YAKALANDI MI, TUTUKLANDI MI? İşte gelişmeler...
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Can kaybı ve yaralılarımız var" açıklamasında bulunurken, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "İstiklal Caddesi'deki patlama ile ilgili Emniyet ve Sağlık ekiplerimize yardımcı olunması, korku ve paniğe yol açabilecek paylaşımlardan uzak durulması zaruridir. İlgili tüm ekipler bölgede, sağlıklı bilgilendirme yapacağız." dedi.
A Haber Yurt İstanbul Haber Müdürü Kerim Ulak bölgeden yaptığı bağlantıda aktardığı bilgide "Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki patlama sesi sonrasında yoğunluk yaşanmaya başladı. Yaralıların sayısı ile ilgili çeşitli rivayetler var. İlk belirlemelerde 5-11 arası yaralı görüşü şimdilik hakim. Sayının artabileceğini belirtelim" dedi.