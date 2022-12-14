Taksim İstiklal caddesi canlı bomba patlamasında kadının KAÇTIĞI ANLAR KAMERADA! FOTOĞRAFI ORTAYA ÇIKTI! Yakalanan kadın İFADESİNDE NE DEDİ? SALDIRIYI KİM ÜSTLENDİ?
SON DAKİKA! İstanbul Beyoğlu Taksim İstiklal Caddesi'nde dün patlama meydana geldi. Sosyal medyada video, fotoğraf ve görüntüler infiale yol açtı. Özellikle Twitter ve Telegram'da canlı bomba patlama anı videolarında yüzü görünen kadının ifadesi merak konusu oldu. 4 kişinin olay yerinde 2 kişinin de hastanede olmak üzere 6 kişinin yaşamını yitirdiği açıklandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bombayı bırakan teröristin, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındığını bildirdi. Patlama sonrası şüpheli kadının kaçış anı güvenlik kamerasına yansırken, gözaltına alındığı anlarda da yüzü ortaya çıktı. Peki İFADESİNDE NE DEDİ? Patlamanın sebebi ne, SALDIRIYI KİM YAPTI, ÜSTLENDİ? İşte Taksim İstiklal caddesi canlı bomba patlamasında son durum...
14.12.2022 10:12 - Son Güncelleme: 14.12.2022 10:12