Taksim Camii cuma namazının ardından Başkan Erdoğan tarafından hizmete açılacak
Taksim'de temeli 4 yıl önce atılan, 2 bin 250 kişinin aynı anda ibadet edebileceği caminin resmi açılışı yarın yapılacak. Temeli 17 Şubat 2017'de atılan ve Mimarlar Şefik Birkiye ve Selim Dalaman imzasını taşıyan cami, Taksim Meydanı'nın sembollerinden biri oldu. Ana mekan kubbe göbek yazısında Fatiha, ana mekan kubbe kasnağında Al‐i İmran suresi, ana mekan orta kuşak yazısında Bakara suresinin 285 ve 286. ayetleri ile Haşr suresinin 20-24. ayetleri yer alıyor.
27.05.2021 10:52
- Son Güncelleme: 27.05.2021 10:55