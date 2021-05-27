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Taksim Camii cuma namazının ardından Başkan Erdoğan tarafından hizmete açılacak

Taksim'de temeli 4 yıl önce atılan, 2 bin 250 kişinin aynı anda ibadet edebileceği caminin resmi açılışı yarın yapılacak. Temeli 17 Şubat 2017'de atılan ve Mimarlar Şefik Birkiye ve Selim Dalaman imzasını taşıyan cami, Taksim Meydanı'nın sembollerinden biri oldu. Ana mekan kubbe göbek yazısında Fatiha, ana mekan kubbe kasnağında Al‐i İmran suresi, ana mekan orta kuşak yazısında Bakara suresinin 285 ve 286. ayetleri ile Haşr suresinin 20-24. ayetleri yer alıyor.

27.05.2021 10:52 - Son Güncelleme: 27.05.2021 10:55
Taksim Camii cuma namazının ardından Başkan Erdoğan tarafından hizmete açılacak

Taksim'de temeli 4 yıl önce atılan, 2 bin 250 kişinin aynı anda ibadet edebileceği caminin resmi açılışı yarın yapılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle yapılacak olan açılış töreni, cuma namazının ardından gerçekleştirilecek.

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Taksim Camii cuma namazının ardından Başkan Erdoğan tarafından hizmete açılacak

Temeli 17 Şubat 2017'de atılan ve Mimarlar Şefik Birkiye ve Selim Dalaman imzasını taşıyan cami, Taksim Meydanı'nın sembollerinden biri oldu.

Taksim Camii cuma namazının ardından Başkan Erdoğan tarafından hizmete açılacak

Cami, hemen yanında yer alan Aya Triada Rum Ortodoks Kilisesi ve Taksim Maksemiyle de Taksim Meydanı'nda ayrı bir bütünlük oluşturdu.

Taksim Camii cuma namazının ardından Başkan Erdoğan tarafından hizmete açılacak

Her bir bölümü en ince ayrıntısına kadar düşünülen camide otopark, sergi alanı, konferans salonu aş evi ve Dijital İslam Kütüphanesi de yer alıyor.

Taksim Camii cuma namazının ardından Başkan Erdoğan tarafından hizmete açılacak

MİNARELERİN YÜKSEKLİĞİ 61 METRE
2 bin 482 metrekare arsa üzerine yaklaşık 16 bin 500 metrekare inşaat alanına sahip caminin inşaatı top-down inşaat yöntemiyle yapıldı.