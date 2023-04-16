Sosyal yardımları PTT'den alanlara müjde, değişti! Devreye e-Devlet girdi! TCKN sonu 0, 2, 4, 6, 8 olanlar: Yaşlı - engelli aylığı, Aile Destek...
Sosyal yardım alanlar dikkat, yeni güncelleme geldi. Aile Destek, doğal gaz, elektrik, yaşlı - engelli aylığı ve diğer sosyal yardım ödemesinden faydanan herkesi kapsıyor. Yapılan flaş açıklamada, ''PTT iş yerlerindeki kurum ödemeleri artık e-Devlet üzerinden yapılabiliyor'' denildi. PTT iş yerlerine gitmeye gerek kalmadığı duyuruldu. Yeni özellikle ile bundan böyle hak sahipleri, doğal gaz ve elektrik tüketim destekleri ile sosyal yardım ödemelerini e-Devlet üzerinden alabiliyor. İşte haberin ayrıntıları...
2023 yılında sosyal yardımlara zamlar yapıldı. Sosyal yardım ödemelerinde yapılan artışlarla birlikte yaşlı aylığının 1.536 TL'den 1.997 TL'ye yükseldiğini belirten Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Diğer yandan yüzde 40-69 arası engelli oranına sahip vatandaşların aylığı 1.226 TL'den 1.594 TL'ye, yüzde 70 ve üzeri engelli raporu bulunan vatandaşların aylığı da 1.840 TL'den 2.392 TL'ye yükseldi" ifadelerini kullandı. Yeni duyuruya göre de hak sahipleri, doğal gaz ve elektrik tüketim destekleri ile sosyal yardım ödemeleri işlemlerini e-Devlet üzerinden gerçekleştirebiliyor. İşte ayrıntılar...
SOSYAL YARDIM ALANLAR ARTIK ÖDEMELERİNİ E-DEVLETTEN ALABİLİYOR
PTT AŞ üzerinden yapılan çeşitli kurum ödemeleri için PTT iş yerlerine gitmeye gerek kalmazken, hak sahipleri, doğal gaz ve elektrik tüketim destekleri ile sosyal yardım ödemelerini e-Devlet üzerinden alabiliyor.
PTT'den yapılan açıklamaya göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı olarak yurt içinde ve dışında müşterilerine bankacılık, posta ve kargo alanlarında hizmet sunan şirket, yürüttüğü çalışmaları her geçen gün geliştirirken hizmetlerini de dijital ortama taşıyor. Böylece iş yerlerindeki yoğunluğun azalması ve müşterilerin zamandan tasarruf etmesi sağlanıyor.
PTT AŞ'nin, e-Devlet platformu üzerinden sağladığı hizmetler ile hak sahipleri, adlarına yatırılan kurum ödemelerini sorgulama, hesaba aktarma ya da gelen yardımla fatura ödeme işlemlerini gerçekleştirebiliyorlar.
Ayrıca, PTT AŞ üzerinden yapılan kurum ödemelerini sorgulama ve hesaba aktarma hizmeti ile elektrik ve doğal gaz tüketim destekleri ile fatura ödeme ve abone sözleşme numarası güncelleme işlemleri çevrim içi yapılabiliyor.