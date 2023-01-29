Sosyal yardım için PTT'ye gidenlere müjde şimdi geldi! Değişti, e-Devlet'ten yapılacak! TC sonu 0, 2, 4, 6, 8 olanlar: Aile Destek, Doğal gaz...
PTT'den sosyal yardım alanlar dikkat! Doğal gaz, para destekleri, evde bakım, 65 yaş aylığı, SED ödemeleri, Aile Destek paraları için geçerli! Müjde az evvel geldi. Düzenli alın ve ya almayın herkesi ilgilendiriyor. Artık değişti. PTT aracılığı ile yapılan çeşitli kurum ödemeleri için bundan böyle PTT iş yerlerine gitmeye gerek kalmadı. Hak sahipleri, doğal gaz ve elektrik tüketim destekleri ile sosyal yardım ödemelerini e-Devlet üzerinden de alabilecek. İşte tüm detaylar: TCKN sonu 0, 2, 4, 6, 8 olanlar...
Milyonlarca kişi her yıl devletten çeşitli programlar kapsamında PTT aracılığı ile sosyal yardım ödemesi alıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığıtarafından yapılan bu ödemelerden faydalananlara duyuru yapıldı. Buna göre PTT AŞ'nin, e-Devlet platformu üzerinden sağladığı hizmetler ile hak sahipleri, adlarına yatırılan kurum ödemelerini sorgulama, hesaba aktarma ya da gelen yardımla fatura ödeme işlemlerini gerçekleştirebiliyorlar. Ayrıca, PTT AŞ üzerinden yapılan kurum ödemelerini sorgulama ve hesaba aktarma hizmeti ile elektrik ve doğal gaz tüketim destekleri ile fatura ödeme ve abone sözleşme numarası güncelleme işlemleri çevrim içi yapılabiliyor. İşte ayrıntılar...
BUGÜNDEN İTİBAREN...
Son dakika... Sosyal yardım alanlara güzel haber! PTT'den sosyal yardım ödemesi alan vatandaşlar artık e-Devlet'ten işlemlerini halledebilecek.
PTT'den yapılan açıklamaya göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı olarak yurt içinde ve dışında müşterilerine bankacılık, posta ve kargo alanlarında hizmet sunan şirket, yürüttüğü çalışmaları her geçen gün geliştirirken hizmetlerini de dijital ortama taşıyor. Böylece iş yerlerindeki yoğunluğun azalması ve müşterilerin zamandan tasarruf etmesi sağlanıyor.