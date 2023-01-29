Sosyal yardım için PTT’ye gidenlere müjde şimdi geldi! Değişti, e-Devlet’ten yapılacak! TC sonu 0, 2, 4, 6, 8 olanlar: Aile Destek, Doğal gaz...

Milyonlarca kişi her yıl devletten çeşitli programlar kapsamında PTT aracılığı ile sosyal yardım ödemesi alıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığıtarafından yapılan bu ödemelerden faydalananlara duyuru yapıldı. Buna göre PTT AŞ'nin, e-Devlet platformu üzerinden sağladığı hizmetler ile hak sahipleri, adlarına yatırılan kurum ödemelerini sorgulama, hesaba aktarma ya da gelen yardımla fatura ödeme işlemlerini gerçekleştirebiliyorlar. Ayrıca, PTT AŞ üzerinden yapılan kurum ödemelerini sorgulama ve hesaba aktarma hizmeti ile elektrik ve doğal gaz tüketim destekleri ile fatura ödeme ve abone sözleşme numarası güncelleme işlemleri çevrim içi yapılabiliyor. İşte ayrıntılar...