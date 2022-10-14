Son dakika maden ocağı patlaması ölü, yaralı var mı? Patlama neden oldu? Grizu patlaması nedir? BARTIN AMASRA MADEN OCAĞI PATLAMASI!

Son dakika haberi... Bartın'ın Amasra ilçesinde maden ocağında grizu patlaması meydana geldi.Bartın Valisi Nurtaç Arslan, TTK Amasra Müessese Müdürlüğü'nde meydana gelen patlamayla ilgili "Patlamanın nedeniyle ilgili henüz net bir bilgi yok. Saat 18.15 sıralarında eksi 300 kotta bir patlama olduğu bilgisi bizlere ulaştı. Eksi 250 kotta 74 tane arama- kurtarma ekibimiz çalışmalarına devam ediyor. Şu anda eksi 300 kotta 44 kişi, eksi 350 kotta da 5 kişi var. Bu işçileri kurtarma çalışmalarımız da devam ediyor. 8 kişi kendi imkanlarıyla kurtarıldı. Şu ana kadar 6 yaralımız çıkarıldı. Onlarda ambulanslarla hastanelere sevk edildi" dedi. İşte detaylar!