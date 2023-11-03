PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Galerileri

SON DAKİKA I Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan 'Dilan Polat - Engin Polat' açıklaması! Şüpheli işlemler tespit edildi: Çiftin ifadeleri alınmaya başlandı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kara para aklama iddiasıyla gündemde olan ve gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Dilan Polat ile eşi Engin Polat hakkında yürütülen soruşturmaya ilişkin konuştu. Polat çifti ve şirketlerinin şüpheli işlemlerinin tek tek tespit edildi, malvarlıklarına tedbir konulduğunu belirten Bakan Tunç, "Bu soruşturmayı bekleyelim ve hangi suçlarda muhatap olduklarını görelim. Soruşturma sonucunda iddianame ile hangi suçların işlendiği ortaya çıkacak" dedi.. Öte yandan Dilan Polat'a ait şirketin Ankara şubesini işleten Mustafa Özalp, Polat'a ait 1 milyon 800 bin lirayı nişanlısı Kübra Doğan'ın hesabına aktararak el konulmasını engellemeye çalıştığı belirlendi. Banka personelinin dikkatiyle fark edilen para kaçırma işlemi, engellendi. Öte yandan alınan son dakika bilgisine göre Engin Polat ve eşi Dilan Polat'ın da aralarında bulunduğu şüphelilere yönelik yürütülen soruşturmada çiftin ifade işlemlerine saat 17.20 sıralarında başlandığı öğrenildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 03 Kasım 2023, 11:26 Güncelleme 03 Kasım 2023, 18:09
SON DAKİKA I Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan ’Dilan Polat - Engin Polat’ açıklaması! Şüpheli işlemler tespit edildi: Çiftin ifadeleri alınmaya başlandı 1

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, aralarında Engin Polat ve Dilan Polat'ın da olduğu şüphelilerle ilgili "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından başlatılan soruşturma sürüyor.

SON DAKİKA I Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan ’Dilan Polat - Engin Polat’ açıklaması! Şüpheli işlemler tespit edildi: Çiftin ifadeleri alınmaya başlandı 2

Soruşturma kapsamında daha önce şirketlerinde yapılan aramalarda dijital materyal ve defterlere el konulan Polat çitinin de yer aldığı şüphelilerle ilgili Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından ön inceleme raporu hazırlandı.

SON DAKİKA I Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan ’Dilan Polat - Engin Polat’ açıklaması! Şüpheli işlemler tespit edildi: Çiftin ifadeleri alınmaya başlandı 3

Raporda, tasfiye halindeki 5 firmadan aile bireylerine ait şirketlere sözde ticaret karşılığında sahte fatura kesilmesi yöntemiyle 200 milyon lira para girişi olduğu belirlenirken, paranın yine aile bireylerine ait şirketler arasında transfer edildiği, son aşamada ise Engin Polat'ın sahibi olduğu Milda Gayrimenkul isimli firmada toplanarak gayrimenkul ve çok sayıda araç alındığı tespit edildi.

SON DAKİKA