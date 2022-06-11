SON DAKİKA: Ankara'da sel felaketi devam ediyor: Ev ve iş yerlerini su bastı yollar göle döndü! Bir kişi sele kapıldı
Son dakika haberleri... Ankara'da kuvvetli yağış etkili olurken, yollar kısa sürede göle döndü; bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Öte yandan İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı yaptığı açıklamada "Ankara'da saat 16.00 itibarıyla ağaç devrilmesi, çatı uçması, toprak kayması, su baskını, mazgal tıkanması gibi 112 üzerinden itfaiyeye 1378, AFAD'a 159 ihbar ulaştı. Mahsur kalan 3 çocuk kurtarıldı. Bir sele kapılma ihbarı bulunmakta olup AFAD ve JAK ekipleri yönlendirildi." dedi.
11.06.2022 16:17 - Son Güncelleme: 11.06.2022 16:47
Öte yandan İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Ankara'da etkili olan şiddetli yağmur ve rüzgara ilişkin Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Ankara'da yağışlı hava etkili oluyor. Şu ana kadar metrekareye 20 kilogram yağış düştü, önemli bir ihbar ulaşmadı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nda gelişmeleri takip ediyoruz" dedi.