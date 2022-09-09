SON DAKİKA: ABD Suriye’de terör örgütü YPG ile tatbikat yaptı! Başkan Erdoğan’dan sert tepki: ABD yanlışa devam ediyor

Başkan Erdoğan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"SDP konusunda malesef ABD'nin bugüne kadar attığı yanlış adımlar devam ediyor. Adlarını Suriye Demokratik Güçleri olarak koyuyorlar. Bu bir kamuflajdır. Malesef ABD bu terör örgütlerine binlerce TIR araç gereç mühimmat bugüne kadar hep gönderdi ve hala gönderiyor. Sadece Suriye'deki koalisyon güçleriyle yaptıkları ortak çalışma değil, aynı şeyleri Irak'ta da yaptılar, yapmaya da devam ediyorlar. Silah, mühimmat araç gereç desteklerinin yanı sıra ciddi bir eğitim desteği veriyorlar. BM Genel Kurulu'nda Sayın Başkan ile görüşme fırsatı bulursak orada bu konuyu kendileriyle tekrar görüşeceğim."