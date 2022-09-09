SON DAKİKA: ABD Suriye'de terör örgütü YPG ile tatbikat yaptı! Başkan Erdoğan'dan sert tepki: ABD yanlışa devam ediyor
Son dakika haberleri... Her fırsatta Suriye'de terör örgütü YPG/PKK'ya destek vermeye devam eden ABD, son olarak Suriye'nin kuzeydoğusunda YPG ile tatbikat gerçekleştirdi. ABD'nin beslediği PKK'nın elindeki güdümlü tanksavar füzesi Javelin, AFP haber ajansı tarafından dünyaya servis edildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ise, cuma namazı çıkışı yaptığı açıklamada ABD'ye sert tepki gösterdi. Başkan Erdoğan "SDP konusunda malesef ABD'nin bugüne kadar attığı yanlış adımlar devam ediyor. Adlarını Suriye Demokratik Güçleri olarak koyuyorlar. Bu bir kamuflajdır. Malesef ABD bu terör örgütlerine binlerce TIR araç gereç mühimmat bugüne kadar hep gönderdi ve hala gönderiyor." dedi. Öte yandan ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığına bağlı birliklerin Türkiye sınırında terör örgütü PKK-YPG ile yaptığı ortak tatbikatın ardından öldürülen iki terörist için Türkçe mesaj yayımladı.
Başkan Erdoğan, Türkiye sınırındaki skandal tatbikata tepki gösterdi. Cuma namazı sonrası yaptığı açıklamada, "ABD terör örgütlerine eğitim desteği veriyor." dedi.
Başkan Erdoğan'dan ABD'ye sert tepki VİDEO
Başkan Erdoğan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;
"SDP konusunda malesef ABD'nin bugüne kadar attığı yanlış adımlar devam ediyor. Adlarını Suriye Demokratik Güçleri olarak koyuyorlar. Bu bir kamuflajdır. Malesef ABD bu terör örgütlerine binlerce TIR araç gereç mühimmat bugüne kadar hep gönderdi ve hala gönderiyor. Sadece Suriye'deki koalisyon güçleriyle yaptıkları ortak çalışma değil, aynı şeyleri Irak'ta da yaptılar, yapmaya da devam ediyorlar. Silah, mühimmat araç gereç desteklerinin yanı sıra ciddi bir eğitim desteği veriyorlar. BM Genel Kurulu'nda Sayın Başkan ile görüşme fırsatı bulursak orada bu konuyu kendileriyle tekrar görüşeceğim."
ABD'DE SKANDAL TATBİKAT
Tatbikatın Birleşik Ortak Görev Gücü'nün Twitter hesabından paylaşılması ve Fransız AFP ajansına servis edilmesi dikkat çekti. AFP'nin haberinde tatbikatın terör örgütü DEAŞ'a karşı yapıldığı belirtilirken, Twitter paylaşımında ise "Birlikte güçlü olduğumuzu gösteriyoruz! Derik'te ortak askeri eğitim düzenledik. Birlikte DEAŞ'ın yenilmesi, bölgesel barış ve istikrar konusunda kararlıyız" ifadeleri yer aldı.
FÜZE EĞİTİMİ
YPG'ye yakın haber sitelerine göre Derik kentinin sınıra yakın Teqil Beqil köyünde gerçekleştirilen tatbikatta RPG füzeleri, zırhlı araçlar ve ABD'ye ait keşif uçakları kullanılırken, ilk defa bu bölgede ortak tatbikat gerçekleştirildi.