Şenpiliç’ten ölümcül bakteri çıktı! Tarım ve Orman Bakanlığı marketlerden toplatıyor! Tüketenler ne yapmalı, Listeria bakterisi nedir?

Türkiye'nin dev tavuk üreticilerinden Şenpiliç, ciddi bir sağlık skandalıyla karşı karşıya. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın titiz denetimleri sonucunda, Şenpiliç'in raflarda bulunan "Annemin Köftesi Piliç Kasap Köfte" ürününde insan sağlığını doğrudan tehdit eden Listeria monocytogenes bakterisi tespit edildi.
🚨 BAKANLIK RESMİ OLARAK DUYURDU: "ÜRÜNLER PİYASADAN TOPLATILIYOR"
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında, sağlığa zararlı olduğu tespit edilen ürünlerin piyasadan çekilmesine karar verildiği belirtildi. Denetim ekipleri tarafından alınan numuneler üzerinde yapılan laboratuvar analizlerinde, Listeria monocytogenes bakterisinin varlığı doğrulandı.
Bakanlık yetkilileri, ürünün belirli parti numarası taşıyan ambalajlarına sahip olanlarının acilen tüketilmemesi gerektiği konusunda tüketicileri uyardı. Ayrıca bu ürünleri satın almış olan vatandaşların, derhal satış noktalarına iade etmeleri istendi.
🦠 LISTERIA MONOCYTOGENES NEDİR? NEDEN TEHLİKELİ?
Uzmanlara göre, Listeria monocytogenes bakterisi ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Özellikle hamile kadınlar, yaşlılar ve bağışıklık sistemi zayıf olan bireyler için ölümcül riskler taşıyor. Bu bakteri, listeriosis adı verilen ciddi bir enfeksiyona sebep olup menenjit, septisemi ve düşük gibi ağır sonuçlara yol açabiliyor.
Uzmanlar bu tür vakalarda erken uyarıların ve hızlı müdahalenin hayati önemde olduğuna dikkat çekiyor. Bakteri genellikle çiğ veya yeterince pişirilmemiş hayvansal ürünlerde bulunabiliyor.
⚖️ ŞİRKETE YASAL İŞLEM VE PARA CEZASI
Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, Şenpiliç firmasına yasal işlem başlatıldığı ve idari para cezası kesildiği belirtildi. Ürün toplatma kararına ilişkin firmaya resmi bildirim yapıldığı ve verilen yasal sürenin dolduğu vurgulandı.
Bakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
"Müdürlüğümüz kontrol görevlileri tarafından, İlimiz Soğucak Mah. 3. Organize Sanayi Bölgesi 6. Yol No:44 Merkez Söğütlü adresinde faaliyet gösteren Şenpiliç Gıda Sanayi A.Ş. unvanlı işletmede yapılan resmi kontrolde 'Şenpiliç Annemin Köftesi Piliç Kasap Köfte' (STT 10/03/2025 - Parti no: 204124) ürününden numune alınmış olup, yapılan analiz sonucunda Listeria monocytogenes tespit edilmiştir."
🛒 TÜM MARKETLERDEN TOPLATILIYOR
Bakanlık, dağıtım noktalarına gönderilen resmi yazıda ürünün tüm satış noktalarından ivedilikle geri çekilmesini istedi. Ayrıca il müdürlüklerine gönderilen talimatta, denetimlerde bu ürüne rastlanılması durumunda gerekli yasal işlemlerin yapılması gerektiği ifade edildi.
Vatandaşların, şüpheli ürünlere dair ihbarlarını bakanlığa bildirmeleri çağrısında bulunulurken, özellikle sosyal medyada da ürünle ilgili çok sayıda uyarı paylaşılmaya başlandı. Denetimlerin sıklaştırıldığı ve benzer risk taşıyan ürünlerin piyasadan çekilmesi için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
📢 UZMANLAR UYARIYOR: "RİSK SADECE BU ÜRÜNLE SINIRLI OLMAYABİLİR"
Gıda güvenliği uzmanları, bu olayın tüketicilere büyük bir uyarı niteliğinde olduğunu belirtiyor. Özellikle işlenmiş et ürünlerinin tüketilmeden önce son kullanma tarihinin kontrol edilmesi, şüpheli ürünlerin asla tüketilmemesi gerektiğini vurguluyorlar. Ayrıca bu tür ürünlerin mümkün olduğunca yüksek ısıda pişirilerek tüketilmesi tavsiye ediliyor.
📌 ŞENPİLİÇ ÜRÜNÜ TÜKETENLER NE YAPMALI?
-Ürünü kesinlikle tüketmeyin.
-Ürün ambalajını ve parti numarasını kontrol edin:
STT: 10/03/2025
Parti No: 204124
-Satın aldıysanız iade edin veya imha edin.
-Tükettiyseniz ve belirti yaşıyorsanız (ateş, ishal, kas ağrısı gibi) hemen doktora başvurun.
-Şikayet ve ihbar için Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Alo 174 Gıda Hattı'na başvurun.
-Dolabınızı ve mutfağınızı temizleyin, çapraz bulaşma riskine karşı önlem alın.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI TARAFINDAN PAYLAŞILAN, SAĞLIĞI TEHLİKEYE SOKACAĞI TESPİT EDİLEN DİĞER ET VE ET ÜRÜNLERİ LİSTESİ
Merve Global Temizlik Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi - Merve Yemek
Servet Kasap - Fatma Kaya
Erdemli Göksel Yemekçilik Tekstil İnşaat Oto. Petrol Ürün. ve Tic. Ltd. Şti.
Muhtar Hanımın Yeri - Zehra Kaya
Yıldırım Gıda İnşaat Tekstil ve Otomotiv Sanayi Ticaret Limited Şirketi - Kasap Geleneksel
Öz Kasap Mustafa - Fatoş Şimşek
Adem Tozmana Ait Hareketli Araç
Önder Sütüven - Sütüven Sucukları - Havranlı Kasap
Chinese Rose Restaurant - Zafer Söğüt
Erdinç Kasabı - Buket Teldik
Nurettin Saygılı (Koza Mah.)
Sedef Et Galerisi - Nermin Sasallı
Kasap Erkan - Erkan Yöntem
Kasap Ahmet (İşletme Sahibi Ahmet Ciğerci)
Çoban Et Şarküteri - Nesim Gündüz
Özmen Kasabı - Mehmet Ali Özmen
Çavuşun Yeri - Tuğba Çağış
Arzum Pide Salonu - Meryem Alışık
Yusuf Can Et Dünyası - Ayşe Aşçıbaşı
Hüseyin Kaynak'a Ait Hareketli Araç
Köfteci Yusuf Hazır Yemek Temizlik Canlı Hayvan Et Mamulleri Entegre Gıda Ticaret A.Ş.
01 Et & Tavuk ve Adaklık Dünyası - Çiğdem Çalışkan
Adana Sofrası Kebap Şırdan - Özlem Tüysüz
Akdaş Et Ürünleri Gıda Hayvancılık İnşaat Emlak Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
Altın Kasap - Nevzat Öksüzoğlu
Altiyol Yemekçilik San. Tic. Ltd. Şti. - Altiyol Çorbacısı
Balıkçıoğlu Sucukları
Balıkçıoğlu Sucukları (tekrar, farklı ürün)
Beğendik Lahmacun ve Etli Pide Pişirim Fırını - Mehmet Altun
Bizim Köfteci Restoran Gıda Hayvancılık Ticaret Limited Şirketi
Caner Dinç
Cengiz Tunç
Dörtyol Kasabı - Halil Gençel
Hanımeli Yemek Üretim Yeri
Hendek Et - Naim Koç
Kartal Et ve Et Mamülleri - Çatalköprü
Kartal Et ve Et Mamülleri - Çatalköprü (tekrar, farklı ürün)
Mehmet Aslan Tozman
Ntepe Mad. İnş. Taah. Malz. Eml. Gıda Ltd. Şti. (Merve Lokantası)
Nurettin Saygılı - Hareketli Araç
PTT 2 Kebap ve Lahmacun Salonu - Rabia Saylan
Şef Soğan Gıda İnşaat Otomotiv Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi - Etibol
Şoray Et ve Et Ürünleri - Burak Şoray
Umut Can Yemekçilik İnşaat Temizlik Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
Yeşil Köşe Kebap ve Lahmacun Salonu - Oya Akyüzlü
Altın Kasap - Nevzat Öksüzoğlu (tekrar, farklı ürün)
Adem Tozmana Ait Hareketli Araç (tekrar, farklı ürün)
Altıyol Yemekçilik Sanayi Ticaret Limited Şirketi - Altıyol Çorbacısı (tekrar, farklı ürün)
Kasap Ahmet - Ahmet Ciğerci (tekrar, farklı ürün)
Köfteci Yusuf Hazır Yemek Temizlik Canlı Hayvan Et Mamulleri Entegre Gıda Ticaret A.Ş. (tekrar, farklı ürün)
Balıkçıoğlu Sucukları (üçüncü kez, farklı ürün)
Fotoğraflar: Şenpiliç, Tarım ve Orman Bakanlığı , X