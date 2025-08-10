Şener Üşümezsoy aylar öncesinden TAKVİM’e anlatmıştı! Balıkesir depremi sonrası yeniden gündem oldu: "1737'de kırılmış ondan beri bekliyoruz"
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 19.53'te gerçekleşen 6.1 büyüklüğündeki deprem, çevre illerde de hissedilerek büyük paniğe yol açtı. Depremin ardından gözler, aylar öncesinden bölgedeki risklere dikkat çeken uzmanlara çevrildi. Deprem uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, TAKVİM.com.tr'ye yaptığı açıklamada Marmara Bölgesi'nin güney kesimindeki fay hattına vurgu yapmış, "Güney kenarda ise, bahsettiğim gibi Bandırma'dan giden bir kesim var. 1737'de kırılmış. Ondan beri bekliyoruz" ifadelerini kullanmıştı.
