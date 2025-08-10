Şener Üşümezsoy aylar öncesinden TAKVİM’e anlatmıştı! Balıkesir depremi sonrası yeniden gündem oldu: "1737'de kırılmış ondan beri bekliyoruz"

Son Dakika
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 19.53'te gerçekleşen 6.1 büyüklüğündeki deprem, çevre illerde de hissedilerek büyük paniğe yol açtı. Depremin ardından gözler, aylar öncesinden bölgedeki risklere dikkat çeken uzmanlara çevrildi. Deprem uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, TAKVİM.com.tr'ye yaptığı açıklamada Marmara Bölgesi'nin güney kesimindeki fay hattına vurgu yapmış, "Güney kenarda ise, bahsettiğim gibi Bandırma'dan giden bir kesim var. 1737'de kırılmış. Ondan beri bekliyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 19.53'te meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem, çevre illerde de güçlü şekilde hissedildi. AFAD, depremin ardından büyüklüğü 3.0'ın üzerinde çok sayıda artçı sarsıntı yaşandığını duyurdu.

AFAD açıkladı: Balıkesir'de 6.1 büyüklüğünde deprem! İstanbul ve İzmir'den de hissedildi | Yıkılan binada 2 vatandaş enkaz altında
AYLAR ÖNCE TAKVİM.COM.TR EKRANLARINDAN O BÖLGEYİ UYARMIŞTI

Depremin ardından gözler uzman görüşlerine çevrilirken, Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'un aylar öncesinden TAKVİM'e yaptığı açıklama yeniden gündem oldu.

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy o bölgeyi işaret etti! Gemlik'teki depremin İstanbul depremiyle bağlantısı ne? Büyük deprem gelecek mi?
Deprem uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy Takvim.com.tr'ye yaptığı açıklamada Marmara'nın güneyine dikkat çekerek şu ifadeleri kullanmıştı:

"Güney kenarda ise, bahsettiğim gibi Bandırma'dan giden bir kesim var. 1737'de kırılmış. Ondan beri bekliyoruz. Ama böyle 1700, 1953'te Yenice Gölen'de kırıldığı için o orta kesimde yok. Belki güneye doğru indiği zaman Ayvacı'a doğru giden kesimde bazı faylar var."

Balıkesir'de deprem! Üşümezsoy Takvim'e konuşmuştu: O fay hattına dikkat!
ÇANAKKALE NEDEN SÜREKLİ SALLANIYOR?
Öte yandan Şener Üşümezsoy, Takvim.com.tr'ye yaptığı açıklamada Çanakkale depremleri hakkında ise şu ifadeleri kullanmıştı:

Çanakkale'yi asıl etkileyecek olan Gaziköy fayı ve Saros fayı. 1912'de kırılmış. Ama Kara Biga'da bir tane fay hattı Kapıdağ'ın hemen boyundan Erdek'e giden, onun hemen güneyine geçiyor Sarıköy fayı diye. Yenice-Gönen'e doğru gidiyor. Onların bir altında da Yenice-Gönen fayı 1953'te kırılmıştı. Şimdi bunların dışında da fay gözükmüyor ama sürekli Kara Biga'da oluşan depremler var. Fakat bu fayın görünmediği ve sürekli bu tip depremlerin olduğu yerlerde SAntorini'de şampanya tipi depremler dediğimiz büyük deprem yaratacak bir deprem fırtınası olmadığı zaman sıcak suların gelmesiyle oluştuğu sıcak su fayları olduğunu söylüyorum.

İşte o açıklamdan öne çıkanlar...

"Asıl Tehlike Marmara'nın Güneyinde"

Üşümezsoy, kamuoyunda sıkça dile getirilen "İstanbul merkezli 7,2'lik deprem" senaryolarının bilimsel zeminden yoksun olduğunu belirterek, esas riskin Marmara'nın güneyinde, özellikle Balıkesir'in Gönen-Yenice ve Sarıköy fay hatlarında olduğunu ifade etmişti. Uzman, 1953'teki Yenice-Gönen depreminden bu yana bu hatların stres biriktirdiğini ve büyük bir kırılma potansiyeline sahip olduğunu dile getirmişti.

"Gönen Fayı 7.2 Üretebilir"

Depremden yalnızca üç hafta önce yaptığı başka bir açıklamada ise Üşümezsoy, Güney Marmara'daki Gönen Fayı'nın 7.2 büyüklüğünde deprem üretebileceğini söylemişti. Bu uyarı, Sındırgı merkezli sarsıntının ardından yeniden gündeme geldi. Üşümezsoy, bölgedeki yerleşim alanlarının yüksek risk altında olduğunu, yapı stokunun güçlendirilmesinin aciliyet taşıdığını belirtmişti.

Ana fayda kırılma ihtimali düşük

Üşümezsoy, Yeşilköy ile Silivri arasındaki fayın sanıldığı gibi 70 kilometre değil, 30-35 kilometre uzunluğunda olduğunu, bu nedenle 7,2 büyüklüğünde değil, en fazla 6,5 büyüklüğünde deprem üretebileceğini söyledi. "Fayın iki parça olması, enerjinin daha düşük seviyede açığa çıkmasına neden oluyor. Bu da büyük deprem riskini azaltıyor" ifadelerini kullandı.

Fotoğraflar: AA