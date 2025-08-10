Şener Üşümezsoy 25 gün öncesinden TAKVİM’e anlatmıştı! Balıkesir depremi sonrası yeniden gündem oldu: "1737'de kırılmış ondan beri bekliyoruz"

ÇANAKKALE NEDEN SÜREKLİ SALLANIYOR?

Öte yandan Şener Üşümezsoy, Takvim.com.tr'ye yaptığı açıklamada Çanakkale depremleri hakkında ise şu ifadeleri kullanmıştı:

Çanakkale'yi asıl etkileyecek olan Gaziköy fayı ve Saros fayı. 1912'de kırılmış. Ama Kara Biga'da bir tane fay hattı Kapıdağ'ın hemen boyundan Erdek'e giden, onun hemen güneyine geçiyor Sarıköy fayı diye. Yenice-Gönen'e doğru gidiyor. Onların bir altında da Yenice-Gönen fayı 1953'te kırılmıştı. Şimdi bunların dışında da fay gözükmüyor ama sürekli Kara Biga'da oluşan depremler var. Fakat bu fayın görünmediği ve sürekli bu tip depremlerin olduğu yerlerde SAntorini'de şampanya tipi depremler dediğimiz büyük deprem yaratacak bir deprem fırtınası olmadığı zaman sıcak suların gelmesiyle oluştuğu sıcak su fayları olduğunu söylüyorum.