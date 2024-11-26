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Samsun yarın okullar tatil mi? 27 Kasım Samsun kar tatili var mı?

Samsun'da soğuk hava ve yoğun kar yağışı yaşamı etkilemeye devam ediyor. "27 Kasım'da Samsun'da okullar tatil mi?" sorusu merak konusu. Samsun Valiliği, hava şartlarına göre kararını gün içinde açıklayacak. En güncel bilgiler bu sayfada!

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Giriş Tarihi :26 Kasım 2024 , 09:18 Güncelleme Tarihi :26 Kasım 2024 , 09:16
Samsun yarın okullar tatil mi? 27 Kasım Samsun kar tatili var mı?

27 Kasım Samsun'da Kar Tatili Var mı?

Yoğun kar yağışı, yurdun birçok bölgesinde olduğu gibi Samsun'da da etkisini hissettiriyor. Bu durum, vatandaşlar arasında "27 Kasım'da Samsun'da okullar tatil mi?" sorusunu gündeme getirdi. Yüz yüze eğitimin devam ettiği bu dönemde, gözler Samsun Valiliği'nden gelecek açıklamalara çevrildi. Henüz resmi bir açıklama yapılmamış olmakla birlikte, duyuruların takip edilmesi önem taşıyor.

Samsun yarın okullar tatil mi? 27 Kasım Samsun kar tatili var mı?

Samsun'da Kar Tatiliyle İlgili Son Durum

Samsun'da okulların tatil edilip edilmeyeceğine dair resmi bir açıklama yapılmadı. Valilikten bir karar açıklandığında, detayları sizlerle paylaşacağız.

Samsun Hava Durumu

Bölgedeki hava durumu için Samsun Hava Durumu sayfasını ziyaret ederek anlık bilgi alabilirsiniz.

Samsun yarın okullar tatil mi? 27 Kasım Samsun kar tatili var mı?

Samsun'da etkili olan kar yağışı ve buzlanma, eğitimi olumsuz yönde etkiledi. Samsun Valiliği, 26 Kasım 2024 Salı günü için bazı ilçelerde eğitime ara verildiğini açıkladı. Kar ve buzlanma nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek sıkıntılar göz önünde bulundurularak, çeşitli ilçelerdeki okullarda eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verildi.

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