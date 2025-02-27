Sahur hangi gün, saat kaçta? İMSAKİYE 2025; İşte, il il 2025 İmsakiyesi...

Ramazan ayına sayılı günler kala milyonlarca Müslüman manevi hazırlıklarını hızlandırırken ilk sahur ve iftar saatleri de en çok merak edilen konular arasına girdi. Oruç ibadetini yerine getirecek vatandaşlar, 2025 Ramazan takvimine göz atarak sahur ve iftar vakitlerini araştırıyor. Ramazan'a sayılı günler kala, ilk oruç ne zaman tutulacak, ilk teravih hangi gece kılınacak? İşte, şehir şehir 2025 imsakiye bilgileri ve detaylar…
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı dini günler takvimine göre Ramazan ayının 1. günü 1 Mart 2025 Cumartesi olacak. Bu sebeple, ilk sahura 28 Şubat Cuma'yı 1 Mart Cumartesi'ye bağlayan gece kalkılacak.
📌 İlk Oruç: 1 Mart 2025 Cumartesi
📌 İlk Sahur: 28 Şubat'ı 1 Mart'a bağlayan gece
📌 İlk Teravih Namazı: 28 Şubat 2025 Cuma akşamı
İLK TERAVİH NE ZAMAN KILINACAK?
Ramazan ayına özel olarak kılınan teravih namazı, Ramazan ayının başlamasından bir gece önce eda edilir. Dolayısıyla ilk teravih namazı, 28 Şubat 2025 Cuma akşamı camilerde kılınacak.
İL İL 2025 İMSAKİYE TAKVİMİ
Oruç ibadetini yerine getirecek vatandaşlar, şehirlerine özel sahur ve iftar saatlerini öğrenmek istiyor. İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerin imsakiye bilgilerini aşağıdaki bağlantıdan öğrenebilirsiniz.
📌 İl İl 2025 İmsakiye Bilgileri İçin Tıklayın
RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Ramazan ayının sona ermesiyle birlikte Müslümanlar Ramazan Bayramı'nı kutlayacak. 2025 yılı Ramazan Bayramı tarihleri ise şöyle:
📌 1. Gün: 30 Mart 2025 Pazar
📌 2. Gün: 31 Mart 2025 Pazartesi
📌 3. Gün: 1 Nisan 2025 Salı
✔ Sahura Kalkmak: Gün boyu enerji sağlamak için mutlaka sahura kalkılmalı.
✔ Bol Su İçmek: İftar ve sahur arasında yeterli su tüketimi ihmal edilmemeli.
✔ İftarı Hafif Yapmak: Aşırı yemek mide problemlerine yol açabilir.
✔ Teravih Namazını İhmal Etmemek: Ramazan'a özel bu ibadet, manevi atmosferi güçlendirir.
✔ İhtiyaç Sahiplerine Yardım: Zekat ve sadaka vererek Ramazan'ın bereketini paylaşabilirsiniz.
Teravih namazı, Ramazan ayına özel olarak yatsı namazından sonra kılınan sünnet bir namazdır. 20 rekât olarak kılınır, ancak 8 veya 10 rekât olarak da kılınabilir.
📌 Teravih Namazı Kaç Rekât?
✅ Cemaatle veya bireysel olarak kılınabilir.
✅ Toplam 20 rekât olup 2'şer veya 4'er rekât halinde kılınır.
✅ Her 4 rekâtta bir selam verilerek de kılınabilir.
✅ 8 veya 10 rekât kılmak da mümkündür.
1️⃣ Niyet Edilir
💬 "Niyet ettim Allah rızası için teravih namazını kılmaya" diyerek namaza başlanır.
2️⃣ İlk Rekât (Başlangıç)
Tekbir alınır (Allahu Ekber) ve eller bağlanır.
Sübhaneke okunur.
Fatiha Suresi ve bir sure okunur.
Rükû ve secde yapılarak ikinci rekâta kalkılır.
3️⃣ İkinci Rekât
Fatiha Suresi ve bir sure okunur.
Rükû ve secde yapılır.
İkinci rekâtın sonunda oturulur (Tahiyyat okunur).
Selam verilerek 2 rekât tamamlanır.
✅ Bu şekilde 2'şer veya 4'er rekât halinde toplam 20 rekât tamamlanır.
📌 Teravih Namazında Kaç Rekât Sonra Selam Verilir?
✔ 2'şer rekât kılınırsa, her 2 rekâtın sonunda selam verilir.
✔ 4'er rekât kılınırsa, her 4 rekâtın sonunda selam verilir.
🛑 Teravih Namazı Cemaatle Kılınır mı?
✅ Teravih namazı camide cemaatle kılınabilir.
✅ Evde tek başına veya aile bireyleriyle de kılınabilir.
📜 Teravih Namazının Fazileti
📌 Peygamber Efendimiz (s.a.v) şöyle buyurmuştur:
"Kim inanarak ve sevabını Allah'tan bekleyerek Ramazan gecelerini ihya ederse (teravih namazı kılarsa), geçmiş günahları bağışlanır." (Buhârî, Salâtü't-Teravih 1)