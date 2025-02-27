Sahur hangi gün, saat kaçta? İMSAKİYE 2025; İşte, il il 2025 İmsakiyesi...

Teravih Namazı Nasıl Kılınır? (Adım Adım Kılınışı)

Teravih namazı, Ramazan ayına özel olarak yatsı namazından sonra kılınan sünnet bir namazdır. 20 rekât olarak kılınır, ancak 8 veya 10 rekât olarak da kılınabilir.

📌 Teravih Namazı Kaç Rekât?

✅ Cemaatle veya bireysel olarak kılınabilir.

✅ Toplam 20 rekât olup 2'şer veya 4'er rekât halinde kılınır.

✅ Her 4 rekâtta bir selam verilerek de kılınabilir.

✅ 8 veya 10 rekât kılmak da mümkündür.