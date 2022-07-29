Sağlık Bakanlığı açıkladı! 27 bin personel alımı başlıyor! 2022 Sağlık Bakanlığı ebe, teknisyen, hemşire, diyetisyen personel alımı kontenjanları!
Sağlık Bakanlığı personel alımı ile bünyesine 27 bin yeni personel dahil edecek. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre Sağlık Bakanlığı 2022 yılının sonuna kadar sözleşmeli sağlık personeli alımı yapacak. Peki, Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı başvurusu ne zaman? 27 bin sağlık personeli alımı kadroları neler? İşte merak edilenler...
29.07.2022 10:55 - Son Güncelleme: 29.07.2022 10:55
Doktor, uzman doktor, ebe, hemşire, sağlık memuru gibi kadrolardan olmak üzere toplam 27 bin sağlık personeli alımı başvuru şartları süreçte kritik önem taşıyacak. İşte Sağlık Bakanlığı personel alımı kadroları ve konu hakkında detaylar...