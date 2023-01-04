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Haberler Güncel Sabit fiyat çılgınlığına onlar da katıldı! 30 Ocak'a kadar alan aldı! 2023 Migros, Carrefour, ŞOK, BİM indirimli fiyatlar...

Sabit fiyat çılgınlığına onlar da katıldı! 30 Ocak'a kadar alan aldı! 2023 Migros, Carrefour, ŞOK, BİM indirimli fiyatlar...

Fiyat sabitleme uyglamasına Carrefour ve Migros da dahil oldu. İlk olarak ŞOK market tarafından verilen 1.000 üründe fiyat sabitleme müjdesine tüm zincir marketler katıldı. Vatandaşlar ise fiyatı düşen ürünler hakkında araştırmalarını hızlandırdı. 4 Ocak itibariyle ay sonuna kadar birçok üründe fiyatlar sabit kalacak. 30 Ocak günü sonlanacak kampanya duyurulur duyurulmaz marketlere akın başladı. İşte Ocak 2023 fiyatı sabitlenen ürünler ve Migros, ŞOK, Tarım Kredi, BİM sabitlenen ürünler kataloğu...

takvim.com.tr
04.01.2023 21:47 - Son Güncelleme: 04.01.2023 21:49
5 LT ayçiçek yağı 144.90 TL! Fiyatlar SABİTLENDİ raflar aşağı indi! 30 Ocak SON! 2023 Migros, Carrefour, ŞOK, BİM 1.000 üründe indirimli fiyatlar...

ŞOK market tarafından 1.00 üründe fiyat sabitleme kampanyası tüm marketlere sıçradı.

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5 LT ayçiçek yağı 144.90 TL! Fiyatlar SABİTLENDİ raflar aşağı indi! 30 Ocak SON! 2023 Migros, Carrefour, ŞOK, BİM 1.000 üründe indirimli fiyatlar...

Zincir marketlerden son dakika müjdesi geldi. Buna göre Migros ve Carrefour da sabit fiyatlı ürünler kataloğunu güncellendi.

5 LT ayçiçek yağı 144.90 TL! Fiyatlar SABİTLENDİ raflar aşağı indi! 30 Ocak SON! 2023 Migros, Carrefour, ŞOK, BİM 1.000 üründe indirimli fiyatlar...

İşte 4 Ocak 2023 indirimli Migros, ŞOK, BİM aktüel ürünler kataloğu ve indirimli ürün fiyatları...

5 LT ayçiçek yağı 144.90 TL! Fiyatlar SABİTLENDİ raflar aşağı indi! 30 Ocak SON! 2023 Migros, Carrefour, ŞOK, BİM 1.000 üründe indirimli fiyatlar...

* OCAK 2023 CARREFOUR FİYATI SABİTLENEN VE İNDİRİMLİ ÜRÜNLER

5 LT ayçiçek yağı 144.90 TL! Fiyatlar SABİTLENDİ raflar aşağı indi! 30 Ocak SON! 2023 Migros, Carrefour, ŞOK, BİM 1.000 üründe indirimli fiyatlar...

Carrefour Edremit Çizik Yeşil Zeytin 400 gr 22,50 TL

Kellogg's Granola Karışık Meyveli 60 gr 8,70 TL

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