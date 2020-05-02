Resmi Gazete'de de yayınlandı! Türkiye'nin 'kesin korunacak' hassas alanları
2016 yılından beri Türkiye'de birçok alan 'kesin korunacak hassas bölge' listesine alındı. Son dönemlerde bu listeye eklenenleri sizler için derledik. İşte Resmi Gazete'de yayımlanan çok fazla bilinmeyen saklı güzellikler...
KASRİK BOĞAZI
4 Mart'ta Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarına göre kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edilen Şırnak'taki Kasrik Boğazı, kartpostallık görüntüsüyle keşfedilmeyi bekliyor. Doğal sit alanında ikisi kritik tür olmak üzere 18 bitki ve tehlike kategorilerine göre dördü, yayılım durumlarına göre biri kritik tür olmak üzere 141 hayvan çeşidinin belirlendiği Kasrik Boğazı, doğal güzelliğiyle ziyaretçilerini büyülüyor.
SIĞLA ORMANLARI
Köyceğiz, Ortaca ve Dalaman ilçeleri sınırları içerisindeki sığla ormanları listenin en yeşil adresi. Sığla ağacı ormanları kültür turizmi açısından yaz aylarında yerli ve yabancı turistlerin hayranlık uyandırdığı yer olarak hafızalarda kalıyor. Öte yandan bilimsel adı 'Liquidambar Orientalis' olan sığla ağacından önce 'kızartılan' ardından 'ağlatılarak' elde edilen yağ, kozmetik sektöründe kullanılmasının yanı sıra antiseptik ve parazitlere karşı da etkisiyle biliniyor. Yağın mide yaralarına karşı da çok etkili olduğu söylenirken, sedef hastalığına da iyi geldiği belirtiliyor. Az miktarda Rodos Adası ve Çin'de bulunan ancak Türkiye'de bol miktarda Köyceğiz, Dalaman Ortaca, Marmaris ve Fethiye'de yetişen sığla ağacının yağı dünyaca ünlü markalı parfüm ile deodorantların yapımda da kullanılıyor.