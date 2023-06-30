Resme bir göz atmanız yeterli! Sosyal medyada gündem oldu! Zihinsel yaşınızı hemen bulun
Optik yanılsamalar, görsel algımızı şaşırtarak gerçeklikten farklı bir şekilde algıladığımız görüntüler veya resimlerdir. Bu yanılsamalar, gözlerimizin beynimize yanıltıcı bilgiler göndermesi sonucu ortaya çıkar. Günümüzde popüler olan bir optik yanılsama, zihinsel yaşımızı tahmin etmek iddiasıyla hareket eden bir resme dayanır. İşte bu optik illüzyonun açıklaması...
30.06.2023 10:59 - Son Güncelleme: 30.06.2023 10:59
Resimde, başı öne eğik yaşlı bir adam veya başı dik bir genç kız olmak üzere iki farklı öğe bulunmaktadır. Bu optik illüzyon, ilk olarak neyi gördüğünüze dayanarak zihinsel yaşınızı tahmin ettiğini iddia etmektedir.