ÖSYM 2023 SINAV TAKVİMİ | YKS, KPSS lisans ne zaman?| 2023 EKPSS, YKS, TYT, AYT KPSS, DGS, YÖKDİL, ALES sınav tarihleri...

2023 YKS NE ZAMAN?

2023-YKS Yükseköğretim Kurumları Sınavı 1. Oturum (TYT), Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2. Oturum (AYT) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı 3. Oturum (YDT) sınavı için tarihler belli oldu.

Buna göre; YKS sınavları 17-18 Haziran 2023'de yapılacak.