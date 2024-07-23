Osmanlı Devleti'nin yönettiği ülkeler! 100-200-300-400-500-600 yıl Osmanlı idaresinde kalan topraklar

Osmanlı İmparatorluğu 1299 yılında kurulduğunda sadece birkaç beylikten ibaretken zamanla Balkanlar'dan Orta Doğu'ya, Kuzey Afrika'dan Arabistan Yarımadası'na kadar uzanan geniş bir coğrafyayı kontrol altına almıştır. Bu dönemde Osmanlı, üç kıtayı kapsayan bir imparatorluk olarak tarih sahnesinde büyük bir etki bırakmıştır.
Osmanlı İmparatorluğu'nun eski toprakları, bugün birçok farklı modern devlete ev sahipliği yapmaktadır. Bu devletler Osmanlı'nın sosyal, kültürel ve siyasi yapısından izler taşımakta, bu da Osmanlı'nın kalıcı etkisini göstermektedir.
3 KITA ONLARCA ÜLKE
Osmanlı Devleti hangi ülkeleri yönetti? İşte yanıtı...
Birleşik Arap Emirlikleri