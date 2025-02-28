Oruç bozan durumlar; Niyet etmeden oruç tutulur mu?

Oruç ibadetiyle ilgili en çok sorulan konulardan biri de niyet etmenin gerekliliği oldu. Gün içinde oruca karar verenler ya da sahura kalkamayanlar, niyet etmeden tutulan orucun geçerli olup olmadığını merak ediyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı'na göre, niyet etmek orucun sahih olması için zorunlu bir şarttır. Kalben niyet etmek yeterli sayılmakla birlikte, niyeti dil ile ifade etmek mendup (önerilen) bir uygulamadır. Oruç için sahura kalkmak da niyet yerine geçer. Ancak sahura kalkmadan niyet edilmeden oruç tutulduğunda, bu durumun geçerli olup olmadığı oruç türüne ve mezheplere göre değişiklik göstermektedir.

Ramazan ayında tutulan oruçların geçerli olması için niyet etmek temel bir şarttır. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklamalara göre, niyet edilmeyen bir orucun geçerli sayılmayacağı belirtilmiştir. Kalben niyet etmek yeterli olsa da, oruç için sahura kalkmak da niyet yerine geçmektedir. Ancak niyet etmeyi tamamen unutan ve imsaktan sonra herhangi bir şey yiyip içen kişinin orucu geçerli sayılmaz.

RAMAZAN ORUCU İÇİN NİYET VAKTİ NE ZAMAN?

Ramazan orucu, belirli günlerde tutulması zorunlu olan oruçlardan biridir. Bu nedenle Ramazan orucuna niyet etme vakti, güneşin batmasıyla başlar ve ertesi gün öğle vaktinden yaklaşık 10 dakika öncesine kadar devam eder. Ancak imsaktan sonra niyet edilebilmesi için şu şartlar sağlanmalıdır:

-İmsak vaktinden itibaren hiçbir şey yenilip içilmemiş olmalıdır.

-Oruca aykırı herhangi bir iş yapılmamış olmalıdır.

-Bu şartlar sağlanmazsa gündüz yapılan niyet geçerli sayılmaz. Bu nedenle Ramazan'da her gün için ayrı ayrı geceden niyet edilmesi tavsiye edilmektedir.

SAHURA KALKMADAN ORUÇ TUTULABİLİR Mİ?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıklamalarına göre, sahura kalkmak başlı başına niyet yerine geçmektedir. Ancak kişi sahura kalkmadan oruç tutacaksa, en azından yatmadan önce kalben niyet etmesi gerekmektedir. Sahura kalkmamış ve niyet etmeyi unutmuş bir kişi, eğer imsaktan sonra herhangi bir şey yememiş ve içmemişse, öğle vaktine kadar niyet edebilir.