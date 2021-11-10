Okullar kapanacak mı 2021-2022? Yüz yüze eğitim bitecek mi, devam mı edecek? Son durum netleşti

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını en çok eğitime darbe vurdu. Bir çok ülkede olduğu gibi Türkiye'de de okullar tedbir amacıyla kapatılmıştı. 2 yıla yakın süredir ara verilen yüz yüze eğitim sonunda 6 Eylül'de tüm tedbirler alınacak başlatıldı. Ancak salgındaki dalgalanmalar nedeniyle milyonlarca öğrenci ve velisi okulların son durumunda bir değişiklik olup olmayacağını merak ediyordu. Okullar kapanacak mı 2021-2022? Yüz yüze eğitim bitecek mi, devam mı edecek? soruları son zamanlarda sıklıkla araştırılıyor. Bir önceki gün Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan okulların son durumuyla ilgili de beklenen açıklamayı yaptı. İşte yüz yüze eğitimde yaşanan son gelişmeler...