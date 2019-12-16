Öğrenince gurur duyacaksınız! Aslanla gezip, ABD'yi vergiye bağlayan bir Osmanlı Paşası! Hasan Paşa...
Osmanlı paşaları arasında belki de en ünlüsü odur. Cezayirli Hasan Paşa, yanında gezdirdiği aslan ile hafızalara kazınmış bir karakterdir. Sıradan bir yeniçerilikten, sadrazamlığa kadar yükselmiştir. Tarihçilerin, gerileme döneminin ilk padişahı olarak nitelendirdiği Sultan III. Ahmet'in tahtta olduğu 1713 yılında, bugün Tekirdağ adını verdiğimiz Rodosto'da dünyaya geldi Hasan. Aslanla gezen Cezayirli Hasan Paşa ailesi ve nereli olduğu hakkında pek bir bilgi bulunmuyor.Sultan III. Mustafa döneminde Yeniçeri Ocağından alınarak kalyon kaptanı unvanıyla Osmanlı donanmasına atanan Cezayirli Hasan Paşa sırasıyla Riyale/Amiral, Patrona/Koramiral sonrasında Kapudane/Oramiral rütbelerinde görev yaptı.
Osmanlı Devleti, ismi günümüzde pek anılmayan ama yaşadıkları dönem devletin tarihine adlarını altın harflerle yazdıran pek çok kahraman ve kahramanlık hikayeleri ile dolu. Onlardan biri de Cezayirli Hasan Paşa. Evcil bir aslan ile dolaşan, ABD'ye vergiye bağlayan Cezayirli Hasan Paşa'nın hikayesi birbirinden ilginç olaylar dolu. Bu Osmanlı kahramanı ile ilgili bu bilgileri belki de ilk kez duyacaksınız. Yeniçerilikten Kaptan-ı Derya'lığa... Amerika'nın tarihinde vergi ödemeyi kabul ettiği tek anlaşmaya... İşte Hasan Paşa'nın eşsiz hikayesi... 1710'lu yıllarda Dünyaya geldi. Ailesi ve nereli olduğu hakkında pek bir bilgi bulunmuyor.