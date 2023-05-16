Nuray Sayarı'dan parayı bulacak burçlar listesi! Cepleri dolup taşacak! Bu haftanın en şanslı burçları açıklandı!
Ünlü astrolog Nuray Sayarı, 15-21 Mayıs 2023 tarihleri arasında haftanın en şanslı burçlarını açıkladı ve bu burçların cebi para görebileceğini müjdeledi. Ayrıca, bu burçların hem aşkta hem de maddi konularda başarılı olacaklarını belirtti.
16.05.2023 09:14 - Son Güncelleme: 16.05.2023 09:14
Bu haftanın en şanslı burçları açıklandı! Hangi burçlar aşkta, parada, iş ve sağlık konusunda ne kadar şanslı sorusuna yanıt geldi. Koç burcu ufak ama hoş bazı hediyeler alabilir. Boğa burcu her hangi bir konuda iyi sonuçlar alabilir. Yengeç burcunun iç dünyası ve hisleri yoğunlaşabilir. Akrep burçları için para bu hafta çok önemli olacak. İşte haftalık burç yorumları...