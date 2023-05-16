Nuray Sayarı’dan parayı bulacak burçlar listesi! Cepleri dolup taşacak! Bu haftanın en şanslı burçları açıklandı!

Bu haftanın en şanslı burçları açıklandı! Hangi burçlar aşkta, parada, iş ve sağlık konusunda ne kadar şanslı sorusuna yanıt geldi. Koç burcu ufak ama hoş bazı hediyeler alabilir. Boğa burcu her hangi bir konuda iyi sonuçlar alabilir. Yengeç burcunun iç dünyası ve hisleri yoğunlaşabilir. Akrep burçları için para bu hafta çok önemli olacak. İşte haftalık burç yorumları...