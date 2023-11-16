Nihal Candan ve Bahar Candan soruşturmasında yeni gelişme! Yok artık dedirten hayvancılık detayı! İfadeleri ortaya çıktı

Dilan Polat ve Engin Polat'ın tutuklanmasının ardından gözler lüks yaşantılarını göze sokan diğer fenomenlere çevrilmişti. Bu isimlerden birisi de Nihal-Bahar Candan kardeşlerdi. Geçtiğimiz günlerde para aklama iddiasıyla gözaltına alınan Bahar ve Nihal Candan'ın dolandırıcılık çetesiyle ilişkisi sorgulanmaya devam ediliyor. Yeni gelen ayrıtınya göre çetenin hayvancılık işine girerek kara para akladığı iddia edildi. Öte yandan Candan kardeşlerinin ifadelerine ulaşıldı. işte detaylar...