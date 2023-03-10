NETLEŞTİ, hemen e-Devlet'e bakın! Sosyal yardım alanlara müjde az evvel geldi! TC sonu 0, 2, 4, 6, 8 olanlar: Doğal gaz, Evde bakım, Aile Destek...
Sosyal yardımlarını PTT'den alanlara güzel haber az evvel geldi. Bu yıl sosyal yardımlara zam geldi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Derya Yanık, 2023 yılında yapılan zamla birlikte yaşlı aylığının 1.997 TL'ye, %40-69 arası engelli aylığının 1.594 TL'ye, %70 ve üzeri engelli aylığının 2.392 TL'ye, Evde Bakım Yardımı'nın 4.336 TL'ye ve SED ödemesinin de 3.038 TL'ye yükseldiğini açıkladı. Öte yandan alınan yeni karara göre hak sahipleri, doğal gaz ve elektrik tüketim destekleri ile sosyal yardım ödemelerini e-Devlet üzerinden alabiliyor. İşte detaylar...
Sosyal yardım alan vatandaşlara duyuruldu! 2023 yılında tüm ödemeler değişti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen sosyal yardım ödemelerine zam yapıldı. Öte yandan PTT iş yerlerindeki kurum ödemelerinin artık e-Devlet üzerinden yapılabildiği açıklandı. Böylece PTT iş yerlerindeki yoğunluğun azalması ve müşterilerin zamandan tasarruf etmesi sağlanıyor. İşte yeni sistem hakkında detaylı bilgiler ve 2023 yılı sosyal yardım ödeme miktarları...
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Sosyal yardım programlarımızın aylık ödemelerini artışlı bir şekilde hak sahiplerimizin hesaplarına yatıracağız" dedi.
Bakan Yanık, 2023 yılında tüm toplumu hedefleyen sosyal hizmetlere ve yardımlara ilişkin kapasite ve hizmetlerini iyileştirmeye, yeni hizmet modelleri ve alanları geliştirmeye, ortaya çıkacak yeni zorluklara ve risklere çözümler üretmeye devam edeceklerini söyledi.
Sosyal yardım ödemelerinde yapılan artışlarla birlikte yaşlı aylığının 1.536 TL'den 1.997 TL'ye yükseldiğini belirten Bakan Yanık, "Diğer yandan yüzde 40-69 arası engelli oranına sahip vatandaşların aylığı 1.226 TL'den 1.594 TL'ye, yüzde 70 ve üzeri engelli raporu bulunan vatandaşların aylığı da 1.840 TL'den 2.392 TL'ye yükseldi" ifadelerini kullandı.