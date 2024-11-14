Duruşmada cinayetin baş şüphelileri amca Salim Güran anne Yüksel Güran ve ağabey Enes Güran itirafçı Nevzat Bahtiyar'ı suçladı. Narin'i gömdüğünü itiraf eden Nevzat Bahtiyar ise cesedi amca Salim Güran'dan aldığını öne sürdü.

Davada Narin Güran'ın babası Arif Güran'ın ısrarla istediği Dara Üs Bölgesi'ne ait görüntüler çok konuşuldu. Cinayetin düğümünü çözebilecek olan Dara üs bölgesindeki kamera kayıtları ortaya çıktı. Tutuklu anne Yüksel Güran ile ağabeyi Enes Güran'ın avukatları, görüntülerin iyileştirilmesi için analize göndereceklerini söyledi.