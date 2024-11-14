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Narin Güran cinayetinde yeni gelişme! Dara Üs Bölgesi görüntüleri saniye saniye incelendi! Kalabalık insan grubu görüntülendi

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin tutuklu 4 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılandığı davanın ilk duruşması 10 Kasım'da tamamlandı. Duruşmada baba Arif Güran tarafından Askeri Üs Bölgesinin görüntüleri talep edildi. Köyü tepeden gören görüntüleri A Haber ekranlarında inceleyen uzman isimler, kalabalık bir grubun yürüdüğünü keşfetti. İşte o görüntüler...

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Giriş Tarihi :14 Kasım 2024 , 14:17 Güncelleme Tarihi :14 Kasım 2024 , 14:20
Narin Güran cinayetinde yeni gelişme! Dara Üs Bölgesi görüntüleri saniye saniye incelendi! Kalabalık insan grubu görüntülendi

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin tutuklu 4 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılandığı davanın ilk duruşması 10 Kasım'da tamamlandı.

Narin Güran cinayetinde yeni gelişme! Dara Üs Bölgesi görüntüleri saniye saniye incelendi! Kalabalık insan grubu görüntülendi

Duruşmada cinayetin baş şüphelileri amca Salim Güran anne Yüksel Güran ve ağabey Enes Güran itirafçı Nevzat Bahtiyar'ı suçladı. Narin'i gömdüğünü itiraf eden Nevzat Bahtiyar ise cesedi amca Salim Güran'dan aldığını öne sürdü.

Narin Güran cinayetinde yeni gelişme! Dara Üs Bölgesi görüntüleri saniye saniye incelendi! Kalabalık insan grubu görüntülendi

Davada Narin Güran'ın babası Arif Güran'ın ısrarla istediği Dara Üs Bölgesi'ne ait görüntüler çok konuşuldu. Cinayetin düğümünü çözebilecek olan Dara üs bölgesindeki kamera kayıtları ortaya çıktı. Tutuklu anne Yüksel Güran ile ağabeyi Enes Güran'ın avukatları, görüntülerin iyileştirilmesi için analize göndereceklerini söyledi.

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