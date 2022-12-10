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Milyonlar kullanıyor! Son tarih belli oldu! Eğer bunu yapmazsanız okkalı para cezası ödersiniz!

Kimlik ve ehliyetler için kritik bir gelişme yaşandı. Kimlik ve ehliyetlerini yenilemeyen vatandaşlar oldukça yüksek para cezaları ödemek zorunda kalacaklar. Cezalarla karşılaşmak istemeyen kişilerin bu süreçte yapmaları gereken hiç vakit kaybetmeden ehliyet ve kimliklerini yenilemeleridir.

takvim.com.tr
10.12.2022 11:25 - Son Güncelleme: 10.12.2022 11:25
Milyonlar kullanıyor! Son tarih belli oldu! Eğer bunu yapmazsanız okkalı para cezası ödersiniz!

Kimlik ve ehliyet bilindiği gibi artık çipli olarak kullanılıyor. Bu hususta oldukça mühim bir açıklama yapıldı.
Bakanlık bağlamında yürütülen yaptırım imkânları kapsamında T.C. kimlik kartını ve ehliyetini yenilemeyen vatandaşlara ağır oranda para cezaları kesileceği bildiriliyor. 31 Aralık 2022 tarihine kadar para cezasıyla karşılaşmamak için işlemlerini mutlaka yenilemeleri gerekiyor. Bu kartları yenilemeyenler ceza ödeyebilir.

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Milyonlar kullanıyor! Son tarih belli oldu! Eğer bunu yapmazsanız okkalı para cezası ödersiniz!

İşlemlerini yenileyerek kişiler kolay ve hızlı bir şekilde ceza yemekten kendilerini koruyabilirler.

Milyonlar kullanıyor! Son tarih belli oldu! Eğer bunu yapmazsanız okkalı para cezası ödersiniz!

Bakanlığın bu konuda hiçbir şekilde şakası olmadığını getiren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu denetimlerin sıklaştırılacağını ve işlemlerini yenilemeyen kişilerinde ciddi para cezasına maruz kalacağını dile getirdi.

Milyonlar kullanıyor! Son tarih belli oldu! Eğer bunu yapmazsanız okkalı para cezası ödersiniz!

Bu anlamda vatandaşlar 31 Aralık 2022 yılına kadar işlemlerini halletmeleri gerekiyor.

Milyonlar kullanıyor! Son tarih belli oldu! Eğer bunu yapmazsanız okkalı para cezası ödersiniz!

31 Aralık 2022 Son!

İşlemlerini yapmayan vatandaşlar son tarihten sonra prosedürlerini yapsalar da para cezasından kurtulamayacaklar.

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