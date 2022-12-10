Milyonlar kullanıyor! Son tarih belli oldu! Eğer bunu yapmazsanız okkalı para cezası ödersiniz!

Kimlik ve ehliyet bilindiği gibi artık çipli olarak kullanılıyor. Bu hususta oldukça mühim bir açıklama yapıldı.

Bakanlık bağlamında yürütülen yaptırım imkânları kapsamında T.C. kimlik kartını ve ehliyetini yenilemeyen vatandaşlara ağır oranda para cezaları kesileceği bildiriliyor. 31 Aralık 2022 tarihine kadar para cezasıyla karşılaşmamak için işlemlerini mutlaka yenilemeleri gerekiyor. Bu kartları yenilemeyenler ceza ödeyebilir.