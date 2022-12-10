Milyonlar kullanıyor! Son tarih belli oldu! Eğer bunu yapmazsanız okkalı para cezası ödersiniz!
Kimlik ve ehliyetler için kritik bir gelişme yaşandı. Kimlik ve ehliyetlerini yenilemeyen vatandaşlar oldukça yüksek para cezaları ödemek zorunda kalacaklar. Cezalarla karşılaşmak istemeyen kişilerin bu süreçte yapmaları gereken hiç vakit kaybetmeden ehliyet ve kimliklerini yenilemeleridir.
10.12.2022 11:25 - Son Güncelleme: 10.12.2022 11:25
Kimlik ve ehliyet bilindiği gibi artık çipli olarak kullanılıyor. Bu hususta oldukça mühim bir açıklama yapıldı.
Bakanlık bağlamında yürütülen yaptırım imkânları kapsamında T.C. kimlik kartını ve ehliyetini yenilemeyen vatandaşlara ağır oranda para cezaları kesileceği bildiriliyor. 31 Aralık 2022 tarihine kadar para cezasıyla karşılaşmamak için işlemlerini mutlaka yenilemeleri gerekiyor. Bu kartları yenilemeyenler ceza ödeyebilir.