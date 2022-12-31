Milli Piyango son 1-2-3-4-5 rakam bilene ne kadar, kaç TL ikramiye veriliyor 2023? Milli Piyango 31 Aralık 2022 YILBAŞI çekilişi kazandıran numaralar LİSTESİ - Sayıya göre ikramiye miktarları!

Bu nedenle 2023 yılı çekilişi için de 1, 2 ve 3 bilene verilecek ikramiye miktarı geçtiğimiz yıla göre farklılık gösterecek. Yılbaşı çekilişi bu sene ilk defa Milli Piyango Online koordinesinde gerçekleştirilecek.