Milli Piyango son 1-2-3-4-5 rakam bilene ne kadar, kaç TL ikramiye veriliyor 2023? Milli Piyango 31 Aralık 2022 YILBAŞI çekilişi kazandıran numaralar LİSTESİ - Sayıya göre ikramiye miktarları!
200 milyon TL'lik milli piyangonun çekiliş sonuçlarına sayılı saatler kaldı. Büyük ikramiye hayaliyle bilet alan kişiler Milli Piyango sonuçlarına ve bilet sorgulama işlemlerine ulaşmak istiyor. Tüm Türkiye'de büyük bir heyecanla beklenen çekiliş öncesi hakkında en çok arama yapılan konulardan biri de Milli Piyango 2023 Yılbaşı son 1-2-3-4-5 rakama göre ne kadar ikramiye verileceği oldu. Peki, Milli Piyango 2023 Yılbaşı son 1-2-3-4-5 rakama göre ne kadar ikramiye veriyor? Milli Piyango 31 Aralık yılbaşı çekilişi kazandıran numaralar haberimizde...
Yılbaşında milli piyango çekilişi için bilet alan vatandaşlar büyük ikramiyenin kendilerine çıkıp çıkmayacağını merak ediyor. 2023 yılbaşı çekilişi için Milli Piyango'nun büyük ikramiyesi 200 milyon lira olarak açıklandı. Peki, Milli Piyango son 1-2-3-4-5 rakam bilene ne kadar, kaç TL ikramiye veriliyor 2023? Milli Piyango 31 Aralık 2022 YILBAŞI çekilişi kazandıran numaralar SIRALI TAM LİSTE!
SON 1-2-3 RAKAMA GÖRE NE KADAR İKRAMİYE VERİYOR?
Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi sonrası, amorti dahil olmak üzere tüm ikramiye sonuçları Milli Piyango Online web sitesi ve Milli Piyango mobil uygulaması üzerinden takip edilebilecek.
Bu nedenle 2023 yılı çekilişi için de 1, 2 ve 3 bilene verilecek ikramiye miktarı geçtiğimiz yıla göre farklılık gösterecek. Yılbaşı çekilişi bu sene ilk defa Milli Piyango Online koordinesinde gerçekleştirilecek.
AMORTİ RAKAMLARI
Milli Piyango biletinin son rakamları olarak bilinir. 2 tane amorti rakamı çekilir. Çekilen 2 rakamdan biri Milli Piyango biletinin son rakamı ise, biletine amorti çıkmış olur. Amorti çıkan biletler, bilet bedelini sahibine kazandırır.