MEB ara tatil takvimi: Ara tatil uzatıldı mı son dakika? Ara tatil uzatılacak mı 2021? Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer...

18 milyona yakın öğrenci için ara tatil heyecanı başladı. 12 Kasım Cuma günü yüz yüze eğitime kısa bir ara verildi. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri 19 Kasım'a kadar tatil yapacak. Koronavirüs salgını nedeniyle 1 yılı aşkın süredir uzaktan devam eden eğitim süreci 6 Eylül'de yüz yüze olacak şekilde başlamıştı. Eylül ayından bu yana derslerini okuldan alan öğrenciler ilk ara tatillerini yapmaya başladı. Ara tatilin başlamasıyla birlikte tatilin uzatılacağı iddiaları gündeme geldi. Peki; Ara tatil uzatıldı mı son dakika? Ara tatil uzatılacak mı 2021? İşte Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in son yaptığı açıklamalar...